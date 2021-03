Haaland beklaget før landskampen: – Jeg var ganske så forbannet

Mandag var Erling Braut Haaland Norges utsendte til pressekonferansen i spanske Marbella før VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar onsdag.

– Følelsen min er god. Jeg må prøve å gjøre det samme på landslaget som jeg har gjort for Dortmund i år, sier Haaland til TV 2.

På syv landskamper har 20-åringen scoret seks mål. Alle de seks målene har kommet i Nations League, og det gjør ham til toppscorer i turneringen.

Haaland gledet seg også til å knytte bånd med den nye landslagstreneren, Ståle Solbakken.

– Jeg har forventninger med en ny trener. Jeg har nesten ikke snakket med ham. Mest over mobil, så vi får se de neste dagene. Jeg gleder meg til å spille for Norge, sier Haaland.

Ble forbanna

Haaland er også toppscorer i Champions League for klubblaget Borussia Dortmund med ti mål.

Til tross for at Haaland stråler, sliter klubblaget Borussia Dortmund i Bundesliga. De er fire poeng bak Eintracht Frankfurt som ligger på fjerdeplassen som gir mulighet for Champions League-spill neste sesong.

På lørdag spilte Haalands Dortmund 2-2 mot Köln. Haaland reddet uavgjort med to scoringer - det siste på overtid.

En frustrert Haaland gikk rett i garderoben etter kampslutt. Før dette kastet han drakten sin på en Köln-spiller, som ønsket å bytte.

– Jeg var ganske så forbannet. Jeg hadde en litt feil reaksjon ved å hive drakten til ham som spurte. Jeg beklager for det. Men jeg klarte ikke å kontrollere meg da, for jeg var så forbanna.

– Klarer du å glede deg over scoringer når det er som det?

– Nei.

– Har du alltid vært sånn?

– Ja.

Etter uavgjort-resultatet har han bare prøvd å glemme kampen så fort som mulig.

– Hvordan hodet mitt fungerer er at jeg ikke har tenkt på den kampen før du spurte meg om det her nå. Jeg har planer om å glemme det og tenke på Gibraltar, konstaterer Haaland.

– Må levere vårt beste

I VM-kvalifiseringen er Norge i gruppe med Nederland, Tyrkia, Gibraltar, Latvia og Montenegro. Norge skal spille tre kamper under denne landslagssamlingen.

Første kampen til Norge er mot Gibraltar klokken 20:45 på onsdag. Videre møter Norge Tyrkia på lørdag klokken 18:00. Til slutt venter Montenegro tirsdag 31. mars klokken 20:45.

– Han kan score mål på alle mulige måter, og kommer her med enda mer selvtillit enn på sist samling. Han gjør nok at Gibraltars forsvarere ikke sover godt. Spørsmålet er bare hvor mange mål han kommer til å score, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om Haaland.

Forrige gang Norge deltok i et verdensmesterskap på herresiden var i Frankrike i 1998.

– Vi må starte på onsdag med å vinne kamper, og vi må levere på vårt beste, forteller Haaland.

Boikott?

Likevel er det et spørsmål om Norge vil delta i verdensmesterskapet dersom de eventuelt klarer å kvalifisere seg.

For Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever, i tillegg til måten mesterskapet ble tildelt på tilbake i 2010.

Flere norske toppklubber har formidlet at de ønsker at det norske landslaget skal boikotte Qatar-VM.

Norges Fotballforbund har besluttet at et utvalg skal utrede flere forhold som skal ligge til grunn for et vedtak om hvilket virkemiddel som bør tas i bruk i Qatar-spørsmålet.

– Jeg har ikke lest meg så mye opp på saken. Jeg må rett og slett sette meg inn i det og snakke med lagkamerater. Men jeg er her for å spille for landet jeg elsker. Vi er her for å kvalifisere oss til et mesterskap, og det er det som er fokuset akkurat nå, sier Haaland om boikott-spørsmålet.

Dette skal presenteres i et ekstraordinært fotballting som skal holdes 20. juni. Der skal det vedtas boikott eller ikke.

– Hva ville det gjort for din del hvis du ikke fikk spille i VM, og en boikott var årsaken?

– Jeg har lyst til å spille mesterskap med Norge. Det er alt jeg sier.