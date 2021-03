Kommunen nektet Fergus (53) solceller på taket – nå har han funnet en ny løsning

STAVANGER (TV 2): Han ble tvunget til å ta solcellepanelene ned fra taket. Men det står ingenting i regelverket om at han ikke kan ha dem i hagen.

– Dette er jo en silly løsning. Men vi har silly regler, så da måtte det bli det sånn, sier skotten til TV 2.

De fleste trodde vel siste kapittel i sagaen om Fergus Taits innbitte solcelle-kamp mot Stavanger kommune ble skrevet 28. juli i fjor.

Da kom et knippe montører hjem til ham og fjernet panelene hans.

PRODUSERER IGJEN: Via en applikasjon følger 53-åringen med på produksjonen. Foto: Magnus H. Wathne / TV 2

Men den energiske briten nekter å gi opp drømmen om å produsere sin egen klimavennlige elektrisitet.

Nå har han børstet støvet av det som kanskje er landets mest omtalte solcellepaneler.

Med våren i anmarsj okkuperer panelene nå drøye 30 kvadratmeter av plenen foran huset.

– Vi skotter forstår aldri når vi har tapt, sier han til Stavanger Aftenblad, som omtalte saken først.

OFRER HAGEN: Til barnas skuffelse blir det ingen trampoline i hagen til sommeren. Foto: Magnus H. Wathne / TV 2

Kjempet i over tre år

Bakgrunnen for striden med kommunen handler i korte trekk om at boligen hans ligger i den såkalte Trehusbyen på Eiganes utenfor sentrum i Stavanger.

Det er strenge regler for vern av Trehusbyen og ifølge kommunen passet ikke solcellene inn i boligområdets karakter.

Han ble først bedt om å søke om lov til å ha dem på taket. Søknaden ble levert, men avslått. Han klagde på vedtaket, men fikk nok et avslag.

EGENPRODUSERT: På en god dag håper han å kunne produsere opp mot en tredel av hva han gjorde før panelene måtte ned. Foto: Magnus H. Wathne / TV 2

Det hele endte til slutt med at kommunen truet med stive dagbøter dersom han ikke tok dem ned.

– Det er trist. Jeg har visst at denne dagen skulle komme, men jeg kan bare ikke tro det, sa han til TV 2 da montørene heiste av panel etter panel i fjor sommer.

– Hva sier kommunen om den nye løsningen da?

– De godtar dette fordi det er en flyttbar løsning. Jeg turte ikke gjøre annet enn å sjekke med dem, sier han.

IKKE FORNØYD: 53-åringen beskriver den nye løsningen som «silly». Foto: Magnus H. Wathne / TV 2

Produserer mindre

Nå står de famøse solcellepanelene på paller over plenen, innhegnet av et grønt gjerde.

Via ledninger opp på terrassen og inn i huset, er panelene koblet opp mot griden.

Om dette blir en permanent løsning er han imidlertid usikker på.

Da solcellene var på taket kunne de produsere rundt 20 kWh i døgnet.

Nå som panelene eksponeres for mer skygge, går produksjonen drastisk ned.

NEDGANG: Høye trær hindrer maksimal utnyttelse av det lille solstrømanlegget. Foto: Magnus H. Wathne / TV 2

Frem til rundt klokken 12 produseres det bra med strøm på en vanlig dag, forklarer han.

Men utover ettermiddagen sørger høye bjørketrær for at panelene ikke leverer som de en gang gjorde.

– Vi får rundt en tredel av det vi fikk før. Det er synd, men det er i det minste noe. Vi lar panelene stå som dette ut året, så får vi se om vi føler det er verdt det, sier han.

– Jeg elsker de trærne. Det er uaktuelt å ta dem ned, sier han.

INNGJERDET: Skotten håper gjerdene skal skjerme panelene fra å bli skadet. Foto: Magnus H. Wathne / TV 2

Misfornøyde pinnsvin

Tait forklarer videre at ikke alle er like happy med at hagen nå blir brukt som lokal kraftstasjon.

– Det blir ingen trampoline for barna denne sommeren, men de skjønner jo på sett og vis hva jeg prøver å gjøre her. Jeg tror heller ikke at pinnsvinene lar seg overbegeistre av dette, sier han.

– Hvordan synes du selv det ser ut?

– Det ser mye verre ut enn da de var på taket, synes jeg. Og det er nå en bortkastet hage. Som sagt, en teit løsning.

– Men må du på død og liv produsere din egen strøm?

– Neida, men noen må bidra til å tvinge frem en endring. Får jeg ikke ha panelene på taket – da får det vel bli sånn her da, sier han.