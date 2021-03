Amnesty med Qatar-krav til FIFA-presidenten

I et brev stiller fungerende generalsekretær i Amnesty International, Julie Verhaar, fem krav til FIFA-president Gianni Infantino.

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever, i tillegg til måten mesterskapet ble tildelt på tilbake i 2010.

I brevet viser hun til Amnestys egne rapporter om overgrep, dårlige arbeidsforhold og manglende utbetaling av lønn og viser samtidig til FIFAs egne etiske retningslinger som hun mener ikke blir fulgt i dette tilfellet.

Her er kravene:

At det gjennomføres en «aktsomhetsstudie» (due diligence) der man offentliggjør hvilke krav man har satt til VM-arrangøren og funnene man har gjort i forbindelse med VM i Qatar i 2022. I denne sammenheng må FIFA vise til uavhengige undersøkelser av all forhold knyttet til VM. At myndighetene i Qatar sammen med internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn forsøke å rette opp noe av skaden som er skjedd og gi erstatning til dem som er skadelidende og at det skal være full åpenhet om de tiltakene man gjør. At FIFA også gjennomgår sine egne og samarbeidspartnernes handlinger og gir erstatning eller hjelp til dem som har blitt påført skade eller på annen måte er skadelidende, og at de er åpne om det de finner og gjør. At FIFA bruker all sin makt og innflytelse til å få Qatar til å implementere alle lover og regler som de har vedtatt om arbeidsforhold og som ennå ikke er trådt i kraft. At FIFA i framtiden forplikter seg til at menneskerettigheter er en del av kriteriene når senere mesterskap skal tildeles.





Qatar uttalte mandag at det gjøres framskritt så fort som mulig.

– Arbeidsreform er en kompleks oppgave som tar tid og krever effektive og langvarige løsninger, uttalte Qatars regjering.

Fifa-president Infantino sa fredag at menneskerettigheter er høyt på agendaen.

– Beskyttelse av menneskerettigheter på internasjonalt nivå er topp prioritet for Fifa. Vi må være rettferdige og erkjenne at det har skjedd mye framgang for arbeiderne. Selvfølgelig kan mer gjøres overalt – også i Sveits, sa han.

Norsk boikott?

Diskusjonen har gått varmt i fotball-Norge den siste tiden. Skal landslaget boikotte et eventuelt VM i Qatar?

Flere norske toppklubber har formidlet at de ønsker at det norske landslaget skal boikotte Qatar-VM.

Norges Fotballforbund har besluttet at et utvalg skal utrede flere forhold som skal ligge til grunn for et vedtak om hvilket virkemiddel som bør tas i bruk i Qatar-spørsmålet.

AMNESTY-ANNONSE: I annonsen stiller de spørsmålet om Ståle Solbakken kan bli verdens modigste fotballtrener. Foto: Bilde fra dagens VG.

Dette skal presenteres i et ekstraordinært fotballting som skal holdes 20. juni. Der skal det vedtas boikott eller ikke.

Mener boikott er feil

Det svenske fotballforbundet mener det er bedre med dialog for å sette press på Qatar før VM heller enn å boikotte, ifølge NTB.

– Det er bedre å jobbe for at arbeiderne i Qatar skal få bedre vilkår, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i det svenske fotballforbundet (SvFF).

SvFF er kritisk til at VM skal spilles i Qatar, men mener en boikott bør unngås.

– Vi vil at flere engasjerer seg. Det er bedre å føre en dialog og på den måten jobbe for at arbeiderne i Qatar skal få bedre vilkår enn å jobbe for en boikott, sier Sjöstrand, som selv har vært i Qatar flere ganger de siste årene og truffet VM-arrangøren, internasjonale fagforeninger og arbeidsinnvandrere.