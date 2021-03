Sjokkfunn under soverommet: – Hadde drept for å finne noe slikt

Jennifer Little skulle ommøblere da hun oppdaget et hull under kommoden. Nå har videoene av funnet gått viralt.

Amerikanske Jennifer Little er i full sving med å ommøblere og pusse opp huset sitt i Morro Bay i California.

PÅ SKATTEJAKT: Jennifer Little legger stadig ut klipp av funnene hun har gjort i huset. Foto: Jennifer Little

Nylig flyttet Little, som jobber som turistsjef i byen og er selverklært livsstilsguru, rundt på de gamle møblene som fulgte med huset.

Skjult under en kommode og et tykt gulvteppe på soverommet, var et kumlokk.

New York Post skriver at en stige under kumlokket førte henne og ektemannen ned til et bomberom hvor tiden har stått stille siden 1951.

Skjult under 180 kilo tung kommode

I bomberommet fant de både senger, et toalett og flere glasskrukker med utgått mat.

Little forteller at kommoden som dekket over lokket var svært tung.

– Møbelet som dekket inngangen veier rundt 180 kilo, og de hadde skjult ventilasjon som du ikke kunne se i veggene, og de brukte et kumlokk for å skjule inngangen, forteller Little.

Bomberommet var støvete og fullt av edderkopper.

– Etter 50 år er det ikke vanntett, men vi fant noen skatter, sier hun.

Dårlig planløsning

Huset ble oppført i 1951, da mange hadde atomfrykt under den kalde krigen.

Jennifer Little fant også et stort lagerrom fullt av hermetikk og servise i kjelleren, men hun sier at hun ikke forstår hvorfor dette rommet var adskilt fra bomberommet.

– Jeg er usikker på hvorfor de bygget det på denne måten. Du måtte gå ut av bomberommet for å komme inn i lagerrommet, sier hun.

Rustet for zombie-apokalypse

Jennifer Little har lagt ut flere videoer på TikTok-siden sin, hvor hun viser frem alt hun har funnet i huset.

Klippene er sett flere millioner ganger.

«Det er utrolig kult å se! Alt er i god stand, bare veldig støvete,» kommenterer en.

«Jeg kunne ha drept for å finne noe sånt,» skriver en annen.

«Det er bare én ting å gjøre, og det er å gjøre rommet om til en man cave,» skriver en kvinne.

«Hvis det kommer en zombie-apokalypse, er dere i hvert fall trygge,» skriver en annen.