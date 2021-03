Det har vært en turbulent tid for Mitsubishi. I fjor sommer kom nyheten om at de ikke ville lansere nye modeller i Europa, og dermed Norge, de neste tre årene.

Men noen ville det annerledes og jobbet hardt i kulissene for å få det til. Nå er resultatet her. Nemlig en ny og vesentlig oppgradert utgave av Mitsubishi Eclipse Cross. Denne bilen er også oppfølgeren til den norske kjempesuksessen Mitsubishi Outlander PHEV. Den har vært Norges mest solgte ladbare SUV hele syv år på rad.

Det er med andre store sko den nye Eclipse Cross PHEV har å fylle.

Nye Mitsubishi Eclipse Cross PHEV er en crossover med firehjulsdrift og god bakkeklaring.

Førsteinntrykk

Bilen rulles ut akkurat nå i disse dager, og vi har allerede fått en liten prøvetur i nykommeren det stilles store forventninger til.

I forhold til Outlander er Eclipse Cross litt mindre, og mye tøffere å se på. Innvendig har bilen fått et tiltrengt løft. Materialene er bedre og finishen høyere. Et nytt multimedia-system er likevel den største rosinen i pølsa, innvendig. Borte er berørings-styreplaten ved girspaken – nå har skjermen blitt berøringsfølsom. Det oppleves som raskere og mer intuitivt å bruke, er vårt inntrykk.

De kundene som har kjørt Mitsubishi tidligere vil kjenne seg igjen innvendig. Det er ryddig, enkelt og greit på alle måter. Men kanskje en liten smule konservativt. Hvilket kanskje passer disse bilkjøperne greit.

Ratt og seter justeres enkelt, slik at man sitter godt og har godt utsyn.

Innvendig har Eclipse Cross fått en oppgradering med fine materialer. Dessuten er den støysvak.

Mindre effekt

Et godt salgsargument her hjemme er at den har firehjulsdrift.

Motor og drivverk er egentlig hentet direkte fra Outlander, men er omarbeidet og tilpasset for den mindre Eclipse Cross. Den har elmotorer både foran og bak, i kombinasjon med en 2,4-liters bensinmotor.

Eclipse Cross har noe mindre effekt en forgjengeren. Vi snakker nå om 188 hestekrefter, mot tidligere 224. Mitsubishi har lagt mye ressurser i å fintune drivlinjen, så det skiller ikke mye på ytelsene.

188 hestekrefter til tross, bilen oppleves ikke som veldig sprek. 0-100 km/t tar 11 sekunder.

Batteriet er på 13,8 kWt og den elektriske rekkevidden på 45 kilometer (WLTP). Det er ikke fullt så bra som de aller beste i bilklassen.

Vi opplever bilen som noe mer sportslig i kjøreegenskapene enn Outlander. Dempingen er fast, uten at det går ut over komforten. Styringen er behagelig og presis.

Lite bagasjerom

Det virker som Mitsubishi har også lyktes i å "trylle bort" det litt jagende turtallet som Outlander ofte fikk litt kritikk for. Eclipse Cross er rett og slett strammet opp. Støynivået om bord er også behagelig lavt.

Forbruket oppgis til så lavt 0,2 l/mil (WLTP) av fabrikken. På vår korte prøvetur hadde vi ikke anledning til å etterprøve dette.

Bagasjerommet tar 328 liter, som ikke er veldig mye. Men bilen er over 4,5 meter lang, så noen småbil er det absolutt ikke vi her har med å gjøre.



Dessuten kan den trekke tilhenger på 1.500 kilo. Det er noe vi tror mange setter pris på. Bakkeklaringen er også på rause 19 centimeter. Det er bedre enn mange SUV-er og gjør at dårlige hytteveier enkelt kan forseres.

Alt i alt opplever vi nye ladbare Eclipse Cross som et trivelig og litt forutsigbart bekjentskap etter denne første, korte prøveturen.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en grundigere test av bilen snart.

