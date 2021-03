Hundreårsflom i Australia – flere tusen evakuert

I flere dager har regnet ført til oversvømmelse i store deler av Australias mest folkerike delstat New South Wales. Kyststrøkene nord i delstaten er spesielt hardt rammet, og delstatsminister Gladys Berejiklian sier regionen er rammet av en hundreårsflom.

Berejiklian opplyser at om lag 18.000 personer har blitt evakuert fra sine hjem. I alt 15.000 av dem er fra den sentrale og nordlige delen av delstaten. Her har noen områder rundt Port Macquarie fått nærmere 900 millimeter med regn de siste seks dagene.

Enorme nedbørsmengder har satt sitt tydelige preg på New South Wales. Foto: Alex Mcnaught/REUTERS

– Jeg har aldri sett regn som dette. Jeg har jobbet med en rekke flommer, og dette er den største av den alle, sier Shane Cribb, sjef for redningstjenesten SES i New South Wales til kanalen ABC.

Flommen kommer ett år etter at det samme området var rammet av enorme skogbranner, som kom etter en lengre periode med tørke.

Vest for storbyen Sydney har elver nådd et flomnivå som ikke er sett siden 1961. Det skyldes at Warragamba-dammen, som sørger for mesteparten av Sydneys drikkevann, er overfylt og flyter over. Fra dette området er 3.000 evakuert.

I alt 54.000 innbyggere blir trolig rammet av de neste dagene, for den ekstreme nedbøren er ventet å fortsette i to dager til.