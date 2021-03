Tusen turister arrestert etter hemningsløs festing

Politiet i Miami forteller at de har arrestert over tusen personer i forbindelse med den elleville festingen som har preget byen de siste dagene.

Feststemte turister har samlet seg i store folkemengder, vandalisert bedrifter og sloss i gatene. Samtidig har mange nektet å følge smittevernregler og det er langt mellom munnbindene på Miami Beach.

Flere bedrifter har blitt tvunget til å stenge av sikkerhetshensyn, og lørdag tok myndighetene grep. Byen innførte unntakstilstand og portforbud, og søndag avgjorde myndighetene at dette videreføres i inntil tre uker.

– Oase av frihet

Portforbudet trer i kraft fra klokken 20 og varer til 6 morgenen etter. Natt til søndag ble et titalls personer arrestert for å ha brutt portforbudet.

– Det føles ut som en rockekonsert, et eneste stort folkehav over flere kvartal. Hvis du kommer hit for å lage bråk, dra et annet sted, sier ordfører i Miami Beach, Dan Gelber ifølge Associated Press.

Portforbudet stoppet ikke denne feststemte gjengen. Foto: Marco Bello/REUTERS

Florida har svært milde koronarestriksjoner sammenliknet med mange andre delstater. Ordføreren sier turister av oversvømt byen helt siden guvernør Ron DeSantis forrige måned omtalte delstaten som en «oase av frihet».

– Jeg tror det er veldig få steder som har vært like åpne som delstaten vår, sier ordføreren.

Utypiske turister

Miami er alltid en populær destinasjon under Spring Break, en skoleferie som faller mellom mars og april. Ferien er vanligvis forbundet med studenter, men årets festløver passer ikke til denne beskrivelsen.

– Dette er ikke typiske Spring Break-turister. Dette er personer som kommer til byen for å delta i lovløshet og hemningsløs festing, forteller assisterende kommunedirektør Raul Aguila til Reuters.

Politiet tok i bruk tåregass for å få slutt på festingen. Foto: Marco Bello/RETUERS

Han sier verdensberømte Ocean Drive var «oversvømt» av turister på lørdag.

– Du kunne ikke se fortauet og du kunne ikke se gresset, sier Aguila.

Brukte tåregass

Videoer og biler i sosiale medier viser tusenvis av turister dansende i gatene, klare for å slippe seg løs etter et år med koronarestriksjoner. Samtidig sliter politiet med å håndheve portforbudet, og har blitt tvunget til å bruke tåregass mot festdeltakerne.

Politimester Richard Clemets forsvarer avgjørelsen.

– Dette kunne ikke vare lengre. Jeg mener det var en riktig avgjørelse, sier Clements til Associated Press.