Britisk ekspert: Kan bli årevis med munnbind og avstand

Søndag satt Storbritannia vaksinerekord, da 844.285 doser ble utdelt på 24 timer. Over 27,6 millioner briter har nå fått den første vaksinedosen, det er mer enn halvparten av den voksne befolkningen.

Til tross for at Storbritannia ligger svært godt an i vaksinasjonsprosessen, advarer Mary Ramsey, vaksinasjonsleder ved den britiske folkehelseetaten, at flere smitteverntiltakene er kommet for å bli.

Flere år

Ifølge Ramsey vil de mest grunnleggende tiltakene, som munnbind og sosial avstand, trolig være på plass i flere år, frem til majoriteten av verden er vaksinert.

– Folk har blitt vant til disse mildere restriksjonene nå, og det er noe folk kan leve med, samtidig som tiltakene fortsatt tillater økonomien å gå fremover, sier Ramsey til BBC.

– Så jeg tror definitivt i noen år, i hvert fall frem til andre deler av verden er like godt vaksinert som oss, og smittetallene har gått ned overalt. Det er først da vi kan begynne å veldig gradvis gå tilbake til en mer normal situasjon, sier smitteverneksperten.

Frykter vinteren

I intervjuet med den britiske kringkasteren advarer Ramsey på det sterkeste mot å slippe opp or tidlig, og sier koronaviruset til syvende og sist vil angripe de mest sårbare i samfunnet.

– Vi må være veldig forsiktige før noen av disse tiltakene heves, advarer smitteverneksperten.

Tidligere denne måneden antydet britiske myndigheter at tiltak som munnbind og sosial avstand vil være nødvendig en god stund fremover. Myndighetene la særlig vekt på neste vinter, ettersom man forventer nok en økning i smittetallene i takt med at temperaturen synker.