Trump langer ut mot Biden etter grensekaos: – Nasjonal katastrofe

Tidligere president Donald Trump lar etterfølgeren gjennomgå for håndteringen av migranter ved grensen mot Mexico.

Store mengder migranter ved grensen mot Mexico, mange av dem enslige barn, har på kort tid seilet opp som president Joe Bidens største utfordring.

Administrasjonen anklages for å ha vært uforberedt på flyktningestrømmen fra Mellom-Amerika, etter at Biden opphevet mange av Trumps strengeste innvandringslover.

Biden har tidligere oppfordret migranter til å bli værende i hjemlandene sine, og gjentok dette budskapet søndag. Samtidig innrømmer han at administrasjonen kan gjøre mer.

Biden måtte svare om grensesituasjonen søndag. Foto: Tasos Katopodis/AFP

– Vi kan gjøre mye mer. Vi holder på å gjøre det nå, blant annet hva å forsikre oss om at vi gjeninnfører systemet som var det tidligere, nemlig at man kan bli værende og søke om opphold fra hjemlandet, sier presidenten.

Biden ble også spurt om han planlegger å besøke grenseområdet, hvor tusenvis av migranter lever under svært krevende forhold.

– På et tidspunkt vil jeg det, ja, bekrefter han.

Rasende Trump

Flere republikanere kritiserer Biden-administrasjonen for den kaotiske grensestasjonen, og søndag langer Donald Trump ut mot sin etterfølger.

– Vi var stolte over å kunne overrekke Biden-administrasjonen den sikreste grensen i landets historie, innleder Trump i en uttalelse.

Tusenvis av migranter lever under svært vanskelige forhold ved grensen mellom Mexico og USA. Foto: Julio Cortez/AP Photo

– Alt de måtte gjøre var å sette dette velfungerende systemet på autopilot. Men i løpet av bare noen få uker, har Biden-administrasjonen forvandlet en nasjonal triumf til en nasjonal katastrofe. De er på tynn is og synker kjapt, slår republikaneren fast.

Trump lar også Bidens minister for nasjonal sikkerhet Alejandro Mayorkas gjennomgå, og stempler ministerens innsats som «patetisk og kunnskapsløs».

– Selv en med Mayorkas sine begrensede evner burde forstå at dersom du slipper ulovlige migranter fri, vil hele verden dukke opp, heter det i Trumps uttalelse.

Gir Biden råd

Republikaneren, som var kjent for sin strenge innvandringspolitikk, kommer avslutningsvis med et råd til hvordan Biden kan løse situasjonen.

– Den eneste måten å få en slutt på Bidens grensekrise er å innrømme at de har mislyktes totalt og innføre Trumps svært effektive politikk. Biden bør umiddelbart fullføre grensemuren, noe som kan gjøres innen få uker, oppfordrer Trump.

Trump mener Biden bør gjenoppta konstruksjonen av grensemuren, som republikaneren besøkte i januar. Foto: Mandel Ngan/AFP

Grensepolitiet har den siste måneden observert over 100.000 migranter langs grensen, mer enn på nesten to år. Man må tilbake til mai 2019, da Trump var president, for å finne høyere tall.

– De skulle aldri stanset å bygge muren. De forårsaker død og menneskelig tragedie, avslutter Trump.

Varsler comeback

Samtidig som republikaneren langer ut mot Biden, varsler en av Trumps rådgivere at den tidligere presidenten snart er tilbake på sosiale medier. Det vil riktignok ikke være på Twitter, som har utestengt Trump på livstid.

Isteden planlegger Trump å lansere sin egen plattform, som ifølge rådgiver Jason Miller vil bli «enorm».

– Dette kommer til å bli det største innenfor sosiale medier, det kommer til å fullstendig endre spillereglene, og alle kommer til å vente og se på nøyaktig hva Trump gjør, lover Miller i et intervju med Fox News søndag.

Ifølge rådgiveren vil Trump-plattformen lanseres innen to til tre måneder.