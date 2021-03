Myndighetene har et moralsk ansvar for å sikre syke, eldre og innbyggere i Norge først. Regjeringen sviktet fundamentalt da de valgte å gi bort 700.000 vaksinedoser.

Forrige uke fikk vi høre at Norge har takket nei til nesten 700.000 vaksinedoser.

Det er ikke til å tro i en situasjon der mange risikogrupper i Norge ikke er vaksinert, og folk og bedrifter har det svært vanskelig som følge av svært inngripende smitteverntiltak.

Et moralsk ansvar

Frp er enig i at vi også må bidra i det globale vaksinearbeidet og stille opp for fattige land. Uten en omfattende, global vaksinering får vi ikke kontroll på viruset.

Viruset kan muteres til flere nye versjoner som dagens vaksiner ikke beskytter mot, hvis store deler av verdens befolkning ikke blir vaksinert. Omfattende vaksinering av mennesker i alle land er derfor en viktig del av bekjempelsen av pandemien.

En sykepleier fra Bærum kommune fyller en sprøyte med Pfizer-vaksine mot koronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er derfor i vår egen interesse at vi gir penger til de globale vaksinasjonsprogrammene. Norge har gitt mange milliarder til den internasjonale bekjempelsen av pandemien, og det er det bred, politisk enighet om.

Men norske politikere skal først og fremst ivareta landets innbyggere. Myndighetene har et moralsk ansvar for å sikre syke, eldre og innbyggere i Norge først.

Dette prinsippet sviktet regjeringen fundamentalt da de valgte å gi bort 700.000 vaksinedoser i november i fjor.

Dette var vaksiner som Norge hadde betalt for, og som skulle fordeles via vaksinealliansen Covax. Regjeringen sviktet egen befolkning.

Norge ligger langt bak

Bent Høie har flere ganger sagt at Norge vil motta tre ganger så mange vaksiner som vi trenger via EU-avtalen om vaksineinnkjøp. Inntil videre har det å kun basere seg på avtalen med EU vist seg å være en stor feiltakelse, og Norge ligger langt bak mange land som har kjøpt inn vaksiner selv.

Men om Høies påstander stemmer, er det er en selvfølge at vi deler med fattige land hvis vi ender opp med å ha for mange vaksinedoser.

Canada, som i likhet med Norge bidrar med mye humanitær hjelp, ble også tilbudt totalt 1,9 millioner doser via Covax. De valgte å ta imot alle de vaksinedosene for å vaksinere egne innbyggere. Norge ga dem videre.

I stedet for å gi vaksinene til andre land, burde vi benyttet oss av muligheten til å få de resterende vaksinedosene fra Covax hvis vi har behov for dem.

Håper på politisk støtte

14. mars uttalte Lene Lothe i Norad til Bistandsaktuelt at de gjenstående 1,2 millioner dosene trolig vil bli distribuert om kort tid.

Den uttalelsen tyder på at de vil kunne benyttes i Norge for å fortgang på vaksineringen, som vi er avhengig av for å få gjenåpne samfunnet og få livene våre tilbake. Hvis ikke regjeringen vil at Norge skal få de dosene vi har betalt for og har krav på, kommer vi til å fremme et forslag om det på Stortinget.

Politikere fra både Ap og Sp har også tidligere kritisert regjeringen for at vi har for få vaksiner, og at regjeringen må gjøre alt de kan for å tak i flere doser. Jeg forventer derfor at både Ap og Sp vil støtte et slikt forslag.

Norge har brukt milliarder av kroner av skattebetalernes penger for å berge næringslivet og jobbene til folk flest.

Vi har gitt opp store deler av friheten vår, mange er ensomme, flere har fått psykiske lidelser, og beskjeden fra helsemyndighetene er at vi ikke kan gjenåpne samfunnet før alle over 45 år er vaksinert.

Selv om jeg har stor forståelse for at regjeringen har hatt en krevende oppgave å håndtere pandemien det siste året, rettferdiggjør det ikke at regjeringen gir bort vaksinedoser vi har betalt for og sårt trenger.

Jeg mener vi må komme oss ut av knestående og klare å stå på egne bein, før vi bærer andre på ryggen.

