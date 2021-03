Derfor tror TV 2-ekspert at kvartfinale-tapet svir ekstra mye for Solskjær.

Siden Ole Gunnar Solskjær tok over Manchester United i 2018 har det vært mange oppturer. Men noen troféer er det ennå ikke blitt. 1-3-tapet mot Leicester betyr at klubben er ute av kampen om å vinne FA-cupen.

– Det er lenge siden FA-cupfinalen har vært så gjev å komme til som nå. Det tapet smerter nok en god del, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Dersom det blir slik man håper at det kan være supportere tilstede under finalen på Wembley, så hadde det vært en stor opplevelse for klubben på alle mulige måter.

Forstår laguttaket

Den norske manageren valgte å hvile flere nøkkelspillere fra start mot Leicester. Både Bruno Fernandes, Luke Shaw, Edinson Cavni og Scott McTominay startet på benken, og kom heller ikke inn før det var under en halvtime igjen.

– Rulleringen har fungert tidligere, så jeg skjønner at han gjør det.

– Det lå i kortene. Da jeg så lagoppstillingen, tenkte jeg at dette burde Leicester ta. Det er litt for mange usikre kort i den startelleveren. Det er for mange som leverer altfor varierende, sier TV 2-eksperten.

Etter kampslutt fortalte Solskjær at han ikke angret på uttaket.

– Jeg ville gjort det samme igjen. Endringene var nødvendige. Vi visste også at Paul (Pogba, jou. anm.) ikke ville holde mer enn en time, og jeg tror ikke jeg kunne gjort noe annerledes. Det som skjer bak kulissene er det ikke alle som ser, sa Solskjær til BBC.

Men TV 2-eksperten hadde forventet at de offensive jokerne hadde fått slippe til tidligere.

– Jeg hadde trodd at vi skulle få se både Bruno Fernandes og Cavani tidligere. Men det er vanskelig å angripe. Hadde Bruno røket på en skade her, så hadde det vært kritisk.

– Det har vært noen litt skuffende uker for United nå. Etter den store seieren mot City har det ikke sett like bra ut. De ser slitne ut, mener Stamsø-Møller.

Europa League blir viktigere

Flere eksperter har tidligere pekt på viktigheten av at Solskjær vinner troféer som United-sjef. Nå har han en mulighet mindre til det denne sesongen. Det tror TV 2-eksperten vil gjøre at Europaligaen blir høyere prioritert.

– I ligaen er det ett lag som er veldig mye bedre enn de andre. I tillegg har United en grei luke ned til femteplassen. Jeg tror Solskjær fort kan komme til å stille med toppet mannskap i Europa nå, og at den turneringen vil bli prioritet minst like høyt som Premier League.

I Europaligaen er det Granada som er motstander i kvartfinalen.

Hyller Leicester

Simen Stamsø-Møller tror at Uniteds overmenn i kvartfinalen fort blir å se i finalen på Wembley.

– Det er noe riktig med det at Leicester og Southampton får muligheten til å gå til en cupfinale. Det er mange lag som gjør mye riktig. Jeg har skikkelig sans for Leicester, så jeg holder en knapp på de. De har gode sjanser til å komme topp fire og ta seg til finalen. Brendan Rodgers gjør maks ut av det han har.

Semifinalene spilles 17. og 18. april. I den andre semifinalen møtes Chelsea og Manchester City.