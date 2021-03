Legemiddelverket: To nye pasienter er døde av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen

Legemiddelverket melder om ytterligere to dødsfall blant pasienter med blodpropp på Oslo universitetssykehus etter å ha mottatt AstraZeneca-vaksinen.

– Legemiddelverket kan ikke utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen, skriver de i en pressemelding.

NTB erfarer at den ene av de to avdøde var helsearbeider.

Norge satte vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på vent etter meldinger om et sjeldent sykdomsforløp hos enkelte som hadde fått vaksinen.

– Veldig alvorlig hendelse

Det er ennå ikke påvist en sammenheng mellom de alvorlige tilfellene av blodpropp og vaksinen. Det er tidligere meldt om fem pasienter med kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater innlagt ved OUS etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

– Det var en trist nyhet som kom i dag om at to av de fem som var innlagt med det spesielle sykdomsbildet, døde på Rikshospitalet i dag. Dette er en veldig alvorlig hendelse, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til TV 2.

– Dette understreker at det er veldig viktig å finne ut mest mulig om hva årsaken til disse hendelsene kan være, sier Madsen.

En pasient døde tidligere i uken, og nå er det altså meldt om ytterligere to dødsfall.

Legemiddelverket opplyser at de sammen med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fortsetter arbeidet med å gå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa.

– Det pågår et stort arbeid på Oslo universistetssykehus med å gjøre undesøkelser og tester for å finne ut om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen, sier Madsen.

Usikkert når svar kommer

Fagdirektøren sier Oslo universitetssykehus blant annet samarbeider med fagpersoner med spesialkompetanse på andre sykehus.

– Man gjør alt man kan gjøre for å finne mest mulig om årsaken.

– Når kan man forvente et svar på om det finnes en sammenheng?

– Man kan ikke gi en spesiell tidsfrist. Dette er vitenskapelige undersøkelser på tidvis svært høyt nivå, slik at det å angi en tidsfrist blir umulig, sier Madsen.

Legemiddelverket rapporterer alle tilfeller i Norge videre til europeiske legemiddelkontoret (EMA) og WHO. Det uvanlige sykdomsbildet med blodpropp, blødning og lavt antall blodplater, er ikke sett etter vaksinasjon med de andre koronavaksinene som brukes i Norge.

Det er FHI som skal avgjøre om AstraZeneca-vaksinen skal tas i bruk i Norge igjen.

– De skal vurdere alle hendelser og all dokumentasjon for å komme fram til en avgjørelse. De har tidligere varslet at det kan komme en beslutningen i løpet av den kommende uka, men vi må vente og se, sier Madsen.