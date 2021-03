Thingnes Bøs beskjed til treneren: – Skjerp deg!

Johannes Thingnes Bø (27) ga treneren en skyllebøtte på sisterunden før han vant verdenscupen sammenlagt for tredje året på rad.

Da Sturla Holm Lægreid fikk to bom på siste skyting i verdenscupavslutningen og Johannes Thingnes Bø én, gikk den regjerende sammenlagtvinneren først ut av de to til sisterunden.

Men Thingnes Bø var åpenbart usikker på hvor langt Lægreid faktisk var bak ham - for det hadde ingen fortalt. Da ga han trener Egil Kristiansen grei beskjed.

«Skjerp deg!», ropte Thingnes Bø før han fosset videre i sporet.

– Jeg fikk ikke beskjed om hvor mange sekunder det var bak til Sturla, og vi visste begge at det burde jeg få vite. Så da måtte jeg kjefte på ham for å få svar og da fikk jeg svar, forklarer verdenscupvinneren til TV 2 og utdyper:

– Så jeg burde fått svaret med en gang og det er de fullstendig klar over selv, men i kampens hete er det lett å glemme. I deres verden så visste de vel at jeg hadde klart det, men allikevel så er det godt for utøveren å få høre det.

– Greit å se at han har litt tenning

Trener Kristiansen forteller at han ikke helt forstod hva Thingnes Bø mente med «skjerp deg» umiddelbart.

– Jeg pratet med ham etterpå. Han hadde ikke fått vite hvor langt Sturla var bak ut fra stadion, forklarer Kristiansen til TV 2.

– Du skjønte kanskje at her sto det litt ekstra på spill?

– Ja, normalt er Johannes ganske rolig og behersket. Det er greit å se at han har litt tenning også, sier Kristiansen.

Tarjei Bø: – Har sett en usikkerhet i øynene

Han har lenge mast på at Thingnes Bø må skrive treningsdagbok og bli mer seriøs i sin tilnærming til trening, særlig på våren og tidlig sommer.

– Tror du han har fått en «wake up call» fra Sturla Holm Lægreid nå?

– Jeg tror ikke Johannes gjør helomvending, men jeg tror han kommer til å jobbe litt mer jevnt og trutt over tid, og ikke nødvendigvis det skippertaksopplegget som han har drevet en del med tidligere.

– Det virket som om denne seieren var ekstra emosjonell for ham?

– Han har kjempet veldig for det, det lugget for ham litt før VM også. Johannes har hatt litt stang ut, men kanskje ikke vært dyktig nok med tanke på hvor god han er. Så smakte suksessen ekstra godt etter motgangen, sier Kristiansen.

Tarjei Bø har fått merke at lillebroren har vært usikker i det siste.

– Johannes har hatt det ganske tøft i det siste har jeg sett. Presset har vel både han og Sturla hatt, men så har vel Johannes følt litt på at han ikke har fått ut sitt beste og at han virkelig har slitt på skytingen, forteller Bø til TV 2.

– Den usikkerheten jeg har sett han har hatt i øynene, den er ikke så kul, verken som lagkamerat eller bror. Jeg har prøvd å støtte opp, og komme med litt tips og triks, men til syvende og sist visste jeg at han måtte finne ut av det selv, legger han til.

Han hyller også Lægreid for hans prestasjon i sin første sesong i verdenscupen.

– Det Sturla har gjort fortjener egentlig et verdenscuptrofe, det også. Hadde de kunne delt det, hadde jeg egentlig syntes det var en rettferdig fordeling, sier Bø.