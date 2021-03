Leicester knuste Solskjærs cupdrøm

Leicester - Man. United 3-1

To mål av Kelechi Iheanacho og ett av Youri Tielemans var det som skulle til for å sende Solskjærs menn ut av Englands mest tradisjonsrike cupturnering.

Leicesters 3-1-seier betyr at det er kun i Europaligaen at Manchester United har en reell mulighet til å få med seg et trofé denne sesongen - med mindre Manchester City skulle gå på en kjempesmell i Premier League-innspurten.

– Vi har Europaligaen og Premier League å konsentrere oss om. Ja, vi skulle gjerne ha kommet oss til Wembley, men nå er alt fokus på de kampene vi har igjen. Vi er i en god posisjon i ligaen og vi vil fortsette å forbedre oss. Leicester er rett bak oss, så det blir ikke enkelt, men vi må fortsette og samtidig komme oss så langt som mulig i Europa, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju vist på Viasat 4.

– Vi hadde ikke gnisten

BBC-ekspert Alan Shearer lot seg ikke imponere av det United viste i kvartfinalen.

– Leicester var så mye bedre fra start til slutt. United kunne ikke matche energien eller tempoet. Det var en forjent seier, sier den tidligere storscoreren til BBC.

Solskjær er enig i at laget hans ikke viste seg fra sin beste side.

– Vi hadde ikke gnisten i kveld, men det er forståelig. Dette laget har vært fantastisk i de tre-fire siste månedene. Vi har spilt hver tredje dag og hatt en god rekke. Alle kampene og reisene tærer på. Torsdag kveld i Milano var en stor aften og krevde mye av oss. Vi hadde ikke det lille ekstra, autoritet eller selvtillit i dag, sier United-sjefen.

Etter kampen fikk nordmannen også spørsmål om hvorfor han startet med flere nøkkelspillere på benken.

– Jeg ville gjort det samme igjen. Endringene var nødvendige. Vi visste også at Paul (Pogba, jou. anm.) ikke ville holde mer enn en time, og jeg tror ikke jeg kunne gjort noe annerledes. Det som skjer bak kulissene er det ikke alle som ser, sier Solskjær.

Slik spilles semifinalene

I semifinalen skal Leicester møte Southampton, mens den andre duellen blir mellom storfiskene Chelsea og Manchester City. Det er for øvrig første gang Leicester er i semifinalen siden 1982.

Iheanacho, som virkelig har funnet storformen med fem mål på to kamper, var lykkelig etter seieren.

– Jeg kan ikke uttrykke følelsen. Jeg føler meg bra og hele laget er glade. Vi har ventet så lenge og nå er vi i semifinalen, så vi er glade. Vi har fokus på den neste kampen, og forhåpentligvis kan vi komme oss til finalen, sier spissen til BBC.

Grufull tabbe

Det startet ikke bra for Manchester United. Etter 25 minutter snappet Kelechi Iheanacho opp en fryktelig sløv feilpasning fra Fred, og alene med Dean Henderson ordnet Leicester-spissen 1-0. Det skal sies at situasjonen startet med at Harry Maguire valgte å spille ballen til en feilvendt Fred.

STYGG FEIL: Fred rotet det til i forkant av 1-0-scoringen. Foto: Oli Scarff

Noen minutter før pause sørget Mason Greenwood for utligning. Paul Pogba spilte inn fra venstre, Van de Beek hoppet over ballen før Greenwood prikket den inn bak Schmeichel.

Kun syv minutter ut i den andre omgangen tok vertene tilbake ledelsen. Youri Tielemans fikk avansere helt inn til sekstenmeteren før han dunket ballen inn helt nede ved stolpen til 2-1.

Byttet inn kanonene - til ingen nytte

Med 62 minutter spilt gjorde Solskjær fire bytter. Inn kom Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Luke Shaw og Scott McTominay. Ut gikk Nemanja Matic, Paul Pogba, Donny Van de Beek og Alex Telles.

Det hjalp likevel ikke, for brennhete Iheanacho hadde mer på lur. Nigerianeren kom seg helt fri på bakerste stolpe og headet inn 3-1 etter et godt slått frispark fra Mark Albrighton.

Det ble aldri en skikkelig sluttspurt fra bortelaget. Et farlig frisparkforsøk var det nærmeste rødtrøyene kom. Dermed endte det 3-1 på King Power Stadium etter en tannløs opptreden fra Manchester United.