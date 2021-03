Thingnes Bø avgjorde dramatisk duell: – Det har vært uutholdelig

Saken oppdateres!

Det var nærmest dødt løp mellom Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid før verdenscupen skulle avgjøres på herrenes fellesstart, der Lægreid kun ledet med ett poeng foran Thingnes Bø i sammenlagtkampen om man tok med poengtrekk.

De to nordmennene kjempet en jevn kamp også i søndagens renn, men på den siste skytingen ble det avgjort.

Under varierende vindforhold klarte Thingnes Bø fire av fem treff på siste stående, og det var nok til å sikre seg verdenscupkulen for tredje året på rad. Lægreid bommet to ganger på den siste skytingen, og dermed ble det for langt opp.

– Det betyr utrolig masse. Det er en fyr som har plaget meg siden Finland. Han har vært helt enestående i hele år og presset meg til det ytterste. Det har vært en konkurranse jeg ikke har kjent på før. Jeg var ikke forberedt på at han skulle komme opp å kjempe allerede i år, sier Thingnes Bø til NRK.

– Jeg er helt tom nå

27-åringen gjorde en liten hysje-gest da han krysset mållinjen. Den var det ingen dypere mening med.

– Det var ingen hysjefeiring. Jeg ville bare feire, det var sånn jeg feiret der og da. Det er så hardt mentalt å kjempe om den gule trøyen. Jeg er helt tom nå. Helt på bristepunktet.

Thingnes Bø forteller også at det har kostet utrolig mye energi å kjempe om sammenlagtseieren hele veien inn.

– Det har vært uutholdelig hele veien. Det å stå igjen som vinner til slutt gjør at det er verdt det, sier sammenlagtvinneren.

Stryningen endte på tredjeplass i rennet som ble vunnet av Simon Desthieux. Sturla Holm Lægreid ble til slutt nummer åtte. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fire, mens Tarjei Bø endte på sjetteplass. Johannes Dale ble nummer ni.