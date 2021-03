Ødegaard sentral i Arsenal-opphenting: – Han er «on fire»

West Ham - Arsenal 3-3

Se 2-3-reduseringen i videovinduet øverst!

Arsenal lå under 0-3 og så sjanseløse ut i store deler av første omgang, men Mikel Artetas menn kjempet seg tilbake etter selvmål av både Tomás Soucek og Craig Dawson, før Alexandre Lacazette stanget inn 3-3.

Martin Ødegaard, som spilte hele kampen, var sentral i opphentingen. Drammenseren var tredje sist på alle Arsenals scoringer, der spesielt den kamuflerte pasningen før 2-3-reduseringen var av det lekre slaget.

– Det er derfor Arteta bruker Ødegaard i den rollen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det lover godt for de tre landskampene at de to største essene i troppen til Ståle Solbakken, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, er «on fire». Det kan bety mange poeng på den første runden, kommenterte Norges tidligere landslagssjef Nils Johan Semb.

Ødegaard, Haaland og resten av det norske landslaget skal møte Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i den kommende TV 2-sendte VM-kvalifiseringen.

– Ødegaard var involvert i det meste offensivt. Jeg er veldig imponert, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

West Ham rystet Arsenal

West Ham startet kampen klart best, og etter et kvarters spill fikk vertene uttelling da Jesse Lingard banket inn 1-0 på halvvolley fra om lag 16 meter.

1-0-scoringen vekket ikke Arsenal, for minuttet etter fikk Jesse Lingard ta et frispark kjapt til Jarrow Bowen, som satte inn 2-0 i keeperhjørnet bak en svak Bernd Leno. Reprisen viste imidlertid at frisparket ble tatt et stykke unna der forseelsen skjedde.

– Frisparket er tatt feil sted, så den scoringen skulle ikke blitt stående, sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i pausen.

Drøyt halvtimen inn i kampen gikk West Ham opp i 3-0. Et innlegg fra Michail Antonio ble headet i Tomás Soucek og i mål bak Bernd Leno.

Arsenals på opphentingsjakt

Det måtte tre baklengsmål til før Arsenal våknet. Sju minutter før pause slapp Martin Ødegaard ballen ut til Calum Chambers, som fant Alexandre Lacazette foran mål. Franskmannen hamret inn 1-3-reduseringen via Tomás Soucek.

I minuttene før pause hadde Arsenal et par gode muligheter til å knappe ytterligere innpå, men West Ham slapp med skrekken. I åpningsminuttet av andre omgang fikk Lacazette en ball reddet på strek av Issa Diop.

Etter drøyt timen spilt spilte Ødegaard til kamuflert pasning ut til Chambers, som dundret ballen inn foran mål. Craig Dawson klarte ikke å rydde unna. I stedet hamret West Ham-stopperen ballen i eget mål til 2-3.

Bowen og Antonio hadde hver sin store mulighet til å øke ledelsen igjen, men Kieran Tierney var både heldig og god med sine blokkeringer. Like etter fikk Ødegaard en god sjanse blokkert av Aaron Cresswell.

Lacazette-hodestøt til 3-3

Et kvarter før slutt var Antonio svært nær ved å skli inn 4-2, men spissens forsøk skled av knottene og gikk i stolpen.

Dermed var det fortsatt håp om poeng for Arsenal. Ni minutter før full tid kom utligningen for Arsenal. Ødegaard var nok en gang tredje sist på ballen. Drammenseren spilte ut til Nicolas Pépé, som løftet ballen inn til Lacazette. Spissen stanget inn 3-3 og utløste ellevill jubel i Arsenal-laget.

Ødegaard spilte Pépé fri i 16-meteren like etter utligningen, men innbytteren fikk ikke ordentlig klem på avslutningen.

Det endte 3-3, som betyr at Arsenal er oppe på niendeplass, tre poeng bak Tottenham på plassen foran. Aston Villa på tiendeplass er kun ett poeng bak Arsenal, som har to kamper flere spilt enn Birmingham-laget. West Ham er nummer fem med to poeng opp til Chelsea på fjerdeplass.