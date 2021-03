Her er ukas værvinnere – og tapere

I helgen har det vært varierende vær rundt om i landet, med ganske fine forhold på Sør- og Østlandet. Den tendensen ser ut til å fortsette i uka som kommer.

– På første delen av mandag blir det enkelte snøbyger i kystområdene av Troms og Finnmark. I Nordland blir det regn, som utover dagen vil bre seg videre nordover og gi nedbør over Troms og Finnmark, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i Storm Geo til TV 2.

Nedbøren i nord begynner som snø og går over til regn og sludd i løpet av mandagen. På steder over 400 meter i Nordland vil det snø.

– På tirsdag kommer det et nytt og ganske kraftig lavtrykk inn over Barentshavet. Det vil gi enda mer regn i Nord-Norge på tirsdag, sier Bergheim.

Værtaperne

Det vil blåse friskt på tirsdag, og nord i Troms og Finnmark er det muligheter for vind opp i storm styrke.

– Onsdag ser også våt ut i Nord-Norge. Først på torsdag ser det ut at nedbøren avtar, før det er gode sjanser for oppholdsvær inn i helgen, sier meteorologen.

Temperaturen i Nord-Norge stiger fra mandag, med noen plussgrader på dagen og frost om natten.

– I Trøndelag og på Vestlandet blir det ikke bare grått, men det blir perioder med regn hele uka. Det blir ikke noen fantastisk uke her heller, sier Bergheim.

Mildt

Særlig på tirsdag ventes det mye regn i Trøndelag. Når det gjelder vind, vil Trøndelag og Vestlandet oppleve lange perioder med sørvestlig kuling på utsatte steder.

– Også her blir det mildt, så du må et stykke opp i fjellet for å få snø. Snøgrensen her blir nok på rundt 600-700 meter, sier Bergheim.

Temperaturen på dagtid i byer som Bergen og Trondheim ventes å bli liggende på mellom fem og ni grader.

Værvinnerne

Når lavtrykkene beveger seg i retningen de gjør, kan meteorologen slå fast hvem som blir værvinnerne de neste dagene.

– Det blir helt klart Sør- og Østlandet som får det beste været. Her er det ikke snakk om noe nedbør før tidligst på fredag, slik prognosene er nå, sier Bergheim.

– Det blir ganske mildt og fint vær, med tirsdag som peker seg ut som den varmeste dagen. Da ser det ut til å bli hvert fall 12 grader i Kristiansand og Oslo.

Det er heller ikke ventet noe særlig vind på Sør- og Østlandet.

– Det er ingen tvil om at Sør- og Østlandet stikker av med best vær. På Vestlandet blir det mye nedbør hele uka, mens det vil bli lettere vær i Nord-Norge til helgen. Det er det store bildet, sier Bergheim.