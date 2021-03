Carlsen så på noe helt annet: – Hadde ikke gjort det i finalen

Magnus Carlsen (30) lekte seg og fikk revansj mot Wesley So. Samtidig koste han seg med Premier League.

Til tross for at han bare trengte fire remiser for å sikre tredjeplassen, gikk Carlsen fryktløst til verks med svarte brikker i første parti.

Slik han gjorde under dag én av bronsefinalen, utspilte han Wesley So – amerikaneren han har tapt to finaler mot tidligere i Champions Chess Tour.

– Det er så ofte datamaskinene sier at «her er det en uventet mulighet». Og hver eneste gang henger Magnus med på notene, kommenterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer, før han kalte det et spektakulært parti av Carlsen.

Underveis så Carlsen seg til siden gjentatte ganger. Samtidig spilte West Ham mot Arsenal.

– Jeg vil ikke si at det påvirket partiet, men jeg ble ganske irritert, sier Carlsen med et bredt glis.

For da West Ham-spissen Michail Antonio traff stolpen, en spiller Carlsen har på Fantasy Premier League-laget sitt, rykket han til og ristet på hodet.

– Jeg tror ikke jeg hadde gjort det der hvis det var finale. Men jeg tenker at i bronsefinalen må man få lov til å gjøre litt som man vil, ler Carlsen.

Tidligere i turneringen har Carlsen ofte spist middag underveis i partiene. Samtidig ser motstanderne ut til å være oppslukt i det som skjer på brettet. 30-åringen tror at avkoblingen kan gi en positiv effekt.

– Absolutt. Det kommer nok litt an på motstander og type stilling man får. Det er ikke automatikk i det, men det er ikke nødvendigvis en ulempe, sier han.

30-åringen fulgte opp med remis i andre og tredje parti. Det var nok til å sikre tredjeplassen.

