Tandrevold tok karrierens første verdenscupseier

Jubeldag for Ingrid Landmark Tandrevold i verdenscupavslutningen i Östersund.

Saken oppdateres med reaksjoner!

I kraftig vind ble det tøffe forhold også for Ingrid Landmark Tandrevold. Med fire bom før siste skyting, ble det kun én runde på siste stående.

Tandrevold gikk ut som nummer to etter siste skyting, men gikk forbi Dzinara Alimbekava på sisterunden. Derfra så hun seg aldri tilbake og sikret sin første verdenscupseier i karrieren. Tandrevold vant med 6,9 sekunder.

Hun vant også fellesstartcupen.

– Denne sesongen har vært min beste noensinne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg var langt nede i januar før VM og følte alt gikk i mot meg. Så står jeg her i mars og har hatt livets beste sesong. Jeg skjønner det nesten ikke. Nå tror jeg bare jeg må komme meg hjem, gi hodet litt fri og slappe litt av, sier Tandrevold til NRK.

Tandrevold var langt nede etter ni bom på lørdagens jaktstart, og mente selv hun ikke klarer å skyte i vind. Det fikk hun motbevist søndag.

– Jeg mistet all selvtillit på skyting i vind i går, men i dag sa smøreren min til meg at jeg bare skulle drite i gårsdagen, og at jeg kunne vinne dette i dag, forteller hun.

Verdenscupvinner Tiril Eckhoff fikk totalt åtte bom på fellesstarten, men gikk tross det inn til en solid syvendeplass, 29 sekunder bak Tandrevold.

– At Ingrid vinner sin første verdenscupseier varmer «søster-hjertet», sier Eckhoff om sin gode venninnes prestasjon.

Mye vind og bomfest

Verdenscupavslutningen ble utsatt fra 13.00 til 15.30 på grunn av mye vind i Östersund. Da startskuddet gikk var det fremdeles kraftig vind, og det blåste godt under første skyting.

Der fikk Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Karoline Knotten to bom, mens Ingrid Landmark Tandrevold og Emilie Kalkenberg fikk fullt hus. Sistnevnte gikk ut som nummer tre fra første skyting.

På andre skyting ble det én bom på Tandrevold og Knotten, tre på Kalkenberg og Eckhoff og hele fire bom på Røiseland.

Tandrevold gikk inn tredje skyting som nummer seks, men det ble tre bom på første stående. På dette tidspunktet hadde vinden økt.

Eckhoff skjøt en rask serie og fikk én bom i vinden, hun gikk ut på en 12. plass, tre plasser bak Tandrevold.

På siste skyting var det fremdeles kraftige vindkast og det ble mye bom fra standplass.

Tandrevold klarte seg bra med én bom og gikk ut som nummer to bak hviterussiske Dzinara Alimbekava. Eckhoff fikk to bom og gikk ut som nummer åtte.

Ingen av de 30 utøverne på fellesstarten hadde mindre enn fire bom.

Emilie Kalkenberg ble nummer 10, Karoline Knotten nummer 21 og Marte Olsbu Røiseland 29.