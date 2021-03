Mannen i 60-årene tenkte tydeligvis det var greit å transportere en flaggstang (!) på taket av personbilen sin.

Men flere andre som var ute og kjørte på E18 ved Drammen søndag formiddag syntes ikke det samme. Politiet fikk nemlig flere tips om den svært spesielle ekvipasjen og rykket ut.

Bilen ble stoppet i Kobbervikdalen og måtte så følge etter politiet til et egnet sted, utenfor en Kiwi-butikk.

Stakk ut over fem meter

Det er nettsiden Drm24.no som først fortalte om hendelsen.

Flaggstangen var stroppet til det som ser ut som et helt vanlig skistativ på bilen, «passende» nok med et flagg som markering helt bakerst.

– Patruljen målte at flaggstangen stakk ut to meter foran bilen og fem og en halv meter bak. Noen ganger mister man kanskje litt dømmekraften uten å tenke over det, sier operasjonsleder Trond Egil Groth, til Drm24.no.

Beslaglagt førerkortet

Politipatruljen var neppe i tvil over reaksjonen. Tønsberg-mannen i 60-årene fikk beslaglagt førerkortet på stedet. Han godtok også dette.

Dermed trenger han å både finne noen som kan kjøre bilen hjem for seg, og ikke minst: Sørge for ny og langt mer forsvarlig transport av flaggstangen!

