Håndballjentene slapp med skrekken – til OL på målforskjell

Med rumensk tremålsseier over Montenegro kan de norske håndballjentene puste lettet ut - og se fram mot Tokyo–OL.

Montenegro – Romania 25–28 (15–15)

Etter femmålstap mot Montenegro, og femmålsseier mot Romania, hvilte den norske OL–skjebnen på den siste kampen i gruppen.

Det norske laget var på vei hjem da kampen pågikk, og kunne ikke gjøre annet enn å håpe.

– Det er lenge siden jeg har fått tårer av å være kvalifisert til et mesterskap. Jeg er sykt glad og veldig, veldig lettet. Men kampen mellom Romania og Montenegro var egentlig altfor spennende, sier Katrine Lunde til TV 2.

– Går ikke an å være mer happy enn det vi er nå. Det var helt topp! Vi er kjempeglad, sier Thorir Hergeirsson mens han strekker armene i været og tar en liten seiersdans.

Helt mot slutten av andreomgang ledet Romania plutselig med tre mål, og da så det plutselig skremmende ut for Norge. Romania manglet til slutt to scoringer for å gå videre. Dermed er det Montenegro og Norge som går til OL.

– Det var forferdelig, jeg må være ærlig på det. Man er ikke helt sikker før det har gått 60 minutter. Jeg hadde hjertet langt utenfor kroppen, men akkurat nå er det verdens beste følelse, sier Camilla Herrem.

Også Herrem innrømmer å ha tatt til tårene da hun fulgte sluttminuttene direkte fra Gardermoen.

– Den mest nervepirrende og beste følelsen jeg har hatt noen gang i en kvalifisering, forteller landslagets kaptein Stine Bredal Oftedal.

Utfallene som ville gi norsk OL–billett

Før søndagens kamp mellom Montenegro og Romania var det fire ulike scenarioer som kunne føre til norsk avansement:

Montenegro vinner eller spiller uavgjort mot Romania = Norge er videre.

Romania vinner med opp til fire mål eller mer enn seks mål = Norge er videre.

Romania vinner med fem mål = antall scorede mål vil kunne avgjøre bataljen.

Romania vinner med sifrene 29–24 = Norge og Montenegro vil måtte utføre loddtrekning om den siste plassen