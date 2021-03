Tokmac om sitt første Norge-møte: – De er store og sterke, og så kommer jeg som en liten kar

Guttedrømmen endelig i oppfyllelse for Tokmac Nguen.

Tokmac Nguen er kanskje spilleren norske fotballfans har etterlyst mest på det norske landslaget. Derfor var det flere som ble ekstra glad da Ståle Solbakken gjorde det kjent at Ferencvaros-proffen er i troppen som blant annet skal møte Gibraltar førstkommende onsdag.

Selv gliser «Tokki», som han kalles, nesten fra øre til øre når han skal beskrive det å være en del av Norges landslagstropp.

– Det er stort, det er jo det største du kan oppleve som norsk fotballspiller. Det å kunne representere landet ditt er noe jeg har drømt om i alle år, sier Tokmac Nguen.

Han legger ikke skjul på at han hadde ønsket å bli tatt ut tidligere, men vil ikke gå spesielt inn på om han føler han har blitt oversett.

– Det er som jeg har sagt til kompisene mine: Det som har skjedd, det har skjedd. Det er det viktigste, sier Tokmac.

Helt siden uttaket, har han vært helt bevisst på hvordan han skal framstå inn mot samlingen. Blant annet har han belt bevisst unngått å gjøre særlig mange intervjuer inn mot samlingen – rett og slett for han har ønsket fullt fokus på det sportslige.

– Det er akkurat det, jeg vil bare fokusere på det som er her. Jeg vil vise meg fram på best mulig vis, og da ønsket jeg ikke masse greier i forkant, sier Tokmac Nguen.

– Jeg kommer her som en liten kar

Da han ble tatt ut, var Ståle Solbakken åpen på at uttaket av Tokmac hang i en tynn tråd. Landslagssjefen mener Tokmac var bedre for noen måneder siden, men mener samtidig han har noe litt annerledes å by på en flere av øvrige landslagsspillerne.

174 CENTIMETER: Tokmac Nguen er ikke den høyeste fotballspilleren, men har likevel ferdigheter som Ståle Solbakken synes er interessante. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Selv har Tokmac en helt logisk forklaring på hva som er den største forskjellen.

– Alle de andre her er fysiske, store og sterkere enn meg. Så kommer jeg her som en liten kar. Det er den største forskjellen... Så har du jo det fotballmessige, der er jo alle litt forskjellige, sier Tokmac uten å utdype det særlig nærmere.

Han vil ikke spekulere i spilletid i de kommende kampene – utover at han håper å få bidratt.

– Hva har du snakket med Ståle Solbakken om hittil?

– Bare om det taktiske. Hva han ser for seg og hvordan angrepsspillerne skal spille. Men vi har jo ikke startet å trene skikkelig enda, påpeker Tokmac.

Flere av landslagsspillerne ankommer nemlig samlingen i Marbella først mandag.

– Med det laget vi har her, så mener jeg vi bør gå for seier i alle kampene, sier Tokmac Nguen før kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.