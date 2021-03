Skriver sitt siste innlegg

Bloggerne-aktuelle Joakim Kleven skrev sitt første blogg-innlegg for fem år siden. I dag klokken 18.00 skriver han sitt tusende-innlegg som også blir hans siste.

– Jeg har hatt bloggen min kun for å ha et sted der jeg kan ta vare på alle opplevelsene mine og et sted der jeg kunne dele alle prosjekter mine. Det har vært som min lille offentlig scrapbook, og jeg har elsket det! forteller han til God kveld Norge.

Må ikke dele alt

Kleven forteller at bloggen krever mye arbeid og at han har brukt tusenvis av timer på den.

– Akkurat nå bikker jeg innlegg nummer 1000, så da tenkte jeg det passet fint å slutte å blogge, sier han.

Videre forteller 28-åringen at han har vært flink til å ha kvalitet over det han lager, og at han vil fortsette med nettopp det.

– Jeg vil fortsette med det jeg elsker, men samtidig ikke ha et behov for å måtte dele alt. Jeg føler jeg har vært flink på å ha kvalitet over det jeg gjør, men nå er det på tide å fokusere på de prosjektene jeg virkelig brenner for! forklarer han.

Bruke stemmen når det er viktig

28-åringen har vært en del av TV 2-dokuserien Bloggerne de to siste sesongene, og der har han delt både fra privatlivet og jobben til TV-kameraene. Til våren skal han lage en dokumentar serie om porno.

Han sier videre at han vil fortsette med å være personlig, men at han ikke trenger å være så privat som han har vært.

– Jeg vil fokusere på å fortsette å drive Generation 2.0, jobbe med dokumentarserier foran og bak kamera og bruke stemmen min når det er noe viktig jeg vil dele!

Han forklarer at blogging har endret seg drastisk fra da han startet til nå.

– Vi liker å se det mer visuelt og få informasjonen vår kjappest mulig. Så terskelen for å orke å sitte å lese et blogginnlegg tror jeg er lav, sier han og ler, før han avslutter:

– Vi vil helst se det via film/bilder eller et kjapt Instagram innlegg.