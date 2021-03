Nye bevis kan frikjenne Australias verste kvinnelige seriemorder

Kathleen har sittet fengslet i 18 år for drapet på sine fire barn. Nye vitenskapelige bevis kan frikjenne henne.

I 2003 ble australske Kathleen Folbigg dømt til 30 års fengsel for å ha drept sine fire nyfødte babyer.

Hun ble da stemplet som Australias verste kvinnelige seriemorder. Men Folbigg har hele tiden hevdet sin uskyld.

Nå har ferske vitenskapelige bevis dukket opp, som antyder at hun har rett, skriver CNN.

Genomisk testing viser at minst to av Kathleens babyer sannsynligvis døde av en uoppdaget genetisk mutasjon, som førte til hjertekomplikasjoner.

Folbigg har til nå sonet 18 av de 30 årene hun ble dømt til.

Mulig justismord

De nye vitenskapelige bevisene kan bety at hun har sittet urettmessig fengslet i 18 år.

De nye bevisene har fått 90 forskere og medisinske forskere til å be guvernøren i New South Wales om å frikjenne Folbigg.

Dersom det skjer vil dommen mot Folbiggs være et av de verste justismordene i australsk historie.

Mens forskerne jobber videre med årsakene til krybbedød, kan funnene i saken til Folbigg hjelpe andre foreldre som har mistet barna sine i krybbedød.

Far drepte mor

Hele Kathleens liv har vært preget av tragedier. Da hun bare var halvannet år gammel drepte faren hennes moren. Faren hennes ble dømt til 15 års fengsel for drapet, før han ble utvist av landet.

På slutten av 80-tallet giftet Kathleen seg med Craig Folbigg, som hun møtte på et diskotek i den australske byen Newcastle. De fikk sitt første barn da Kathleen var 21, en gutt som de kalte Caleb.

Caleb døde da han bare var 19 dager gammel.

Krybbedød ble satt som dødsårsak.

Kathleen ble gravid på ny. I 1990 fikk paret en ny sønn, som de kalte Patrick.

Da han var fire måneder fikk han en akutt og uventet forandring i pustemønsteret som påførte han hjerneskade. Fire måneder etter døde han etter ett nytt, lignende anfall.

Arrestert

Kathleens tredje barn døde av krybbedød da hun var 10 måneder.

Da Kathleens fjerde barn, lille Laura, døde av krybbedød 1. mars 1999 opprettet politiet etterforskning av alle dødsfallene.

19. april 2001 ble Folbigg arrestert og siktet for fire drap.

Kathleens beste venninne, Tracy Chapman, beskrev venninnen som en omsorgsfull dyreelsker og en veldig god mor.

Men da rettssaken mot Kathleen Folbigg startet i 2003 hevdet påtalemyndigheten at Kathleen hadde kvalt sine fire barn med kaldt blod.

Det fantes ingen rettsmedisinske bevis som støttet påtalemyndighetens påstand. Isteden stolte de fullt og helt på den britiske barnelegen Roy Meadow, som uttalte: «Ett tilfelle av krybbedød er en tragedie, to er mistenkelig og tre er drap, inntil noe annet er bevist».

Dømt

Selv uten tilståelse, motiv eller vitner til barnas dødsfall, ble Folbigg dømt til 30 års fengsel.

Etter begrepet krybbedød ble introdusert i 1969 har det med årene blitt økt forståelse for at genetiske faktorer spiller inn. Men først i 2001 kom det en studie om dette.

Siden den gang har 30 ulike genetiske variasjoner blitt knytet til krybbedød og plutselig uventede dødsfall hos barn.

Studier indikerer at opp til 35 prosent av alle tilfeller av krybbedød kan forklares med genetiske faktorer.

Basert på disse studiene fikk Folbiggs advokater professor Carola Vinuesa ved senter for personalisert immunologi ved Australian National University til å dukke inn i saken.

Trolig naturlig dødsfall

Professoren fant ut at begge døtrene til Folbigg hadde genet som gir økt sannsynlighet for krybbedød.

I november i fjor publiserte forskere enda flere bevis som gikk i Folbigg favør. Forskerteamet, som var ledet av den danske professoren Michael Toft Overgaard,konkluderte med at Folbiggs døtre hadde gentypen som førte til at de var mer utsatt for hjertesykdommer.

«Vi anser at genvarianten sannsynligvis utløste naturlige dødsfall til de to jentebarna,» skrev forskerne i en studie, som ble publisert i november 2020 i det medisinske tidsskriftet EP Europace.

Forskningen har ennå ikke frikjent Kathleen Folbigg, men blir hun frikjent vil dette være ett av de verste justismordene i australsk historie.