Svaksynte Selma (7) skadet seg på feilparkert el-sparkesykkel: – Blodet fosset

El-sparkesyklene i Oslo kan plasseres fritt innenfor større soner, uten videre begrensninger. Det førte til at svaksynte Selma (7) skadet seg og fikk et stort kutt i ansiktet.

– Det er så forargelig at det ikke finnes et bedre system for hvor man kan sette dem fra seg, sier Selmas mor, Marthe Mortensen.

Lørdag var svaksynte Selma Haugen Mortensen (7) ute og gikk på Ensjø. Plutselig sa det pang, da syvåringen gikk rett på en el-sparkesykkel.

– Blodet fosset fra nesa og hun fikk et blått øye, sier Selmas mor.

Et hjertesukk

Sparkesykkelen, som var av merket TIER, stod plassert tvers over fortauet.

I sammenstøtet falt Selma rett på ansiktet. Hun begynte å blø neseblod og fikk et stort kutt på kinnet.

BLODIG KUTT: Selma (7) skadet seg på grunn av en el-sparkesykkel som var plassert midt i veien. Foto: Privat

– Hadde hun vært enda mer uheldig kunne det like gjerne gått ut over tennene, sier Mortensen.

Hun synes det er frustrerende at feilparkerte el-sparkesykler rammer de svaksynte.

– Dette er et fortvilt hjertesukk. Det burde finnes bedre egnede steder å parkere sparkesyklene, så man ikke bare kan parkere tvers over fortauet, sier Mortensen.

Et gjentakende problem

Dette er ikke første gang sparkesyklene skaper problemer i Oslo.

I august viste tall fra legevakten i Oslo at 235 personer hadde blitt behandlet for el-sparkesykkelskader.

TV 2 har tidligere skrevet at Blindeforbundet krever at tohjulingene får egne parkeringsområder i byen.

– Vi har flere eksempler på at personer har vært uheldige og snublet over disse el-sparkesyklene. Noen har blitt så skadet at de måtte behandles på Ullevål sykehus, sier Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund.

PÅ FORTAUET: Selma skadet seg etter å ha gått på elsparkesykkelen. Foto: Sverre Saabye/TV 2

– Oppriktig vondt å høre

TIERs Norgessjef synes det er hjerteskjærende å høre at Selma slo seg skikkelig på grunn av en av deres sparkesykler.

– Det gjør oppriktig vondt å høre om det Selma opplevde. Selv om det ikke var en av våre ansatte som feilparkerte, er det helt og holdent vårt ansvar at våre el-sparkesykler ikke ligger slengt på fortauet, sier Lars Christian Grødem-Olsen.

Selskapet har et eget team som jobber ute i gatene for å rette opp i feilparkeringer og forsikre seg om at sparkesyklene ikke er et hinder for fotgjengere.

– Men det hender dessverre at TIER ikke rekker å rydde opp i feilparkeringer tidsnok. Vi skal jobbe beinhardt fremover for å sørge for at dette ikke skjer igjen. I mellomtiden vil vi oppfordre våre forbrukere til å tenke seg om to ganger før de parkerer en el-sparkesykkel, sier Grødem-Olsen.

FEILPARKERT: I Oslos gater er det mange sparkesykler som står feilparkert. Foto: Terje Pedersen

TIER har selv vært i kontakt med Selma og moren for å gi en personlig beklagelse.

– Vi synes Selma er tøff som står frem for å belyse et så viktig tema. Slike hendelser skal rett og slett ikke skje, og Selma er en viktig stemme i kampen om å få på plass bedre reguleringer i Oslo, sier Grødem-Olsen.

Ingen endringer

Flere politikere har lenge tatt til orde for at det må lages bedre ordninger for sparkesyklene, men dette har foreløpig ikke skjedd.

– For tre år siden slapp regjeringen løs et el-sparkesykkelkaos i byene. Nå må de snart se å rydde opp. Regjeringen må gi byene muligheten til å regulere dette selv. Og det haster, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo til NTB i februar.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet sier at det nå jobbes for å innføre regler som skal hindre ulykker.

– Det skal vi gjøre med å få på plass en bedre regulering for el-sparkesykler. Ulykkesstatistikken må ned, og vi skal bidra til å finne løsninger på utfordringene med ubetenksomme parkeringer på en smart og rettferdig måte innenfor vegtrafikkloven, sier Noresjø til NTB.

FØR ULYKKEN: Selma Haugen Mortensen (7). Foto: Privat

Ønsker nye ordninger

For Selma Haugen Mortensen kunne sammenstøtet med en dårlig plasserte el-sparkesykkelen ført til enda større skader, og mor Marthe Mortensen priser seg lykkelig for at det ikke gikk verre.

Nå håper Mortensen at det kan innføres et system som sørger for at noe lignende ikke må skje igjen.

– Det burde være mulig med en slags geomerking så man ikke kan parkere midt i fortauet, eller med en stativordning som for bysykler, sier Mortensen.