Linni Meister skal date på TV

GOD KVELD NORGE (TV 2): Linni Meister tar over stafettpinnen fra Jan Thomas når hun i sommer skal hun søke drømmeprinsen.

I fjor kunne vi følge kjendis-stylist Jan Thomas (54) ned til Sør-Afrika hvor han håpet å finne en kjæreste i «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Det klarte han med glans da han endte opp med Harlem Alexander (33).

Nå er det TV-personlighet Linni Meister (35) som skal overta, når hun blir neste profil i programmet «Linni søker drømmeprinsen».

Holder seg i Norge

– Jeg må innrømme at dette er noe av det skumleste jeg noensinne har sagt ja til å være med på, og jeg måtte gå mange runder med meg selv før jeg takket ja. Både nære og kjære, inkludert min herlige sønn, var samstemte om at dette var noe passet meg perfekt og heier på at jeg skal date på TV. Det betyr mye, sier Linni.

Innspillingen skal ifølge Se & Hør skje i Kragerø i august, og Linni gleder seg.

– Man lever bare én gang, og tenk om jeg faktisk finner «drømmeprinsen» på TV. Det er snart et år siden det ble slutt med min forrige kjæreste, og jeg begynner å føle meg klar for å date igjen. Dette blir et eventyr, og jeg gleder meg til å få vist nye og flere sider av meg selv, sier Linni.

Brøt forlovelsen tre ganger

Linni Meister (35) har vært singel siden i fjor sommer, da det ble brudd med hennes 11 år yngre forlovede Niklas Tangen Klein (24).

I mai i fjor sa Meister til TV 2 at koronapandemien reddet forholdet deres. Men kort tid etter meldte Se og Hør at det var brudd for paret.

– Vi fant ut at vi trengte en pause. Vi er fortsatt veldig gode venner, og det er ingen nye involvert, fortalte hun til bladet.

Nå er hun altså klar for å finne noen nye, og det i beste sendetid på TV.