King: – Er jeg i god form, starter jeg på dette laget

Konkurransen på spissplass har blitt tøffere under Joshua Kings tid på landslaget, men Everton-spilleren er trygg på at han er fast for Norge.

– Er jeg i god form, starter jeg på dette laget. Det er ikke noe jeg er usikker på, sier Joshua King til TV 2.

Mens Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål for Dormtund, har Alexander Sørloth etter hvert fått opp dampen i RB Leipzig. King mener at det kun er Robert Lewandowski som er bedre av alle verdens spisser.

– Vi er et lag og det er bra å ha mange gode spillere. Vi må hjelpe hverandre, ikke bare de elleve som starter. Vi har en stall, og det er viktig å pushe hverandre. Konkurranse finner du overalt i verden, og spesielt på et fotballag, sier King.

King er klar på at han er i god form, til tross for at han utelukkende har kommet inn fra benken etter overgangen til Everton i januar.

– Josh er blitt voksen

Siden forrige landslagssamling er Lars Lagerbäck byttet ut og erstattet med Ståle Solbakken.

– Han har en av de rutinerte og en av de som har vært med på oppturer og nedturer over lang tid, så han har fått stor ballast fra både klubb- og landslaget. Jeg forventer ikke annet enn at han gjør sitt beste og bidrar på og utenfor banen. Josh er blitt voksen, sier Solbakken om King.

Den tidligere FC København-treneren mener King er blitt mer fleksibel.

– Han operer både til venstre og høyre, ikke bare i midten. Vi må se hvor komfortabel han er. Dersom det er flere offensive spillere som er inne, går det automatisk bedre. Vi må finne den riktige balansen i laget. Han er blitt mer fleksibel av rutinen, sier Solbakken, før han legger til:

– Akkurat nå er det vanskelig å dytte Erling ut av laget, og det tror jeg alle forstår.

King: – Det beste laget

Mot Gibraltar onsdag starter neste forsøk på å kvalifisere det norske landslaget til et mesterskap – over tjue år siden forrige gang.

– Jeg har mange kompiser som har gitt opp håpet om mesterskap. Det har vært nesten hver gang, som mot Ungarn og Serbia. Det er den siste X-faktoren for å komme over målstreken. Vi har ikke klart det på over tjue år, men dette er det beste laget vi har hatt så lenge jeg har vært med. Vi har talenter som Sander (Berge), Martin (Ødegaard) og Erling (Braut Haaland). Jeg er 29 år og har vært med i mange år, men kvaliteten på stallen er forskjellen nå, sier Joshua King.

Norge møter også Tyrkia og Montenegro i VM-kvalifiseringen i mars.

I tillegg til Sørloth, Haaland og King, har landslagssjef Solbakken med seg Bjørn Maars Johnsen, Kristian Thorstvedt og Tokmac Nguen som muligheter på topp i de kommende landskampene.