– Tror ikke vi får bruke AstraZeneca igjen

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland tror ikke AstraZeneca-vaksinen vil bli tatt opp igjen for bruk i Norge. Hun har imidlertid håp for andre, nye vaksiner.

– Med mindre man klarer å definere en faktor som ikke er vaksinen, for disse tilfellene, så tviler jeg på at vi kommer til å bruke vaksinen igjen i Norge, sier Grødeland.

Vaksineforskeren mener det er såpass klare indikasjoner på en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de alvorlige blodpropptilfellene, at det har vært riktig å sette vaksinasjonen på pause i Norge.

– De som har fått bivirkningene, er ikke personer som egentlig er i risikogruppen for å utvikle alvorlig covid-sykdom. Det gjør det enda viktigere å finne ut hva som er forklaringen og hva som er den direkte årsaken, sier hun.

En risikovurdering

Hun mener likevel ikke EMA har gjort feil i å anbefale bruk av vaksinen.

– Jeg tenker at fra EMA sitt synspunkt gir det mening som et råd for Europa generelt. Man har ikke vist den direkte sammenhengen enda mellom vaksinen og blodpropptilfellene til tross for at det er vanskelig å se andre forklaringer.

Grødeland kaller det en risikovurdering, og legger til at for land der helsevesenet sliter betydelig mer enn i Norge kan det være en nasjonalt begrunnet avgjørelse å fortsette med vaksineringen.

Andre muligheter

– Det de egentlig gjør, er å la risikovurderingen være opp til hvert enkelt land, så hvert enkelt land kan vurdere hvilken risiko de er villige til å ta. Det som er viktig, er at EMA gir landene mulighet til å velge selv, sier hun.

Grødeland sier at det at vi har andre vaksinemuligheter gjør det lettere å sette vaksinasjonen på pause, sier Grødeland. Hun trekker frem Inovios DNA-vaksine som en mulig erstatter for AstraZeneca.

– En DNA-vaksine er en type som vil kunne overta den funksjonen som AstraZeneca har, sier hun.

Ifølge Grødeland kan det være en god erstatter fordi vaksinen både er nokså temperaturstabil, billig i produksjon og kan ganske enkelt produseres mye av.

Fortsetter pausen

Den 11. mars besluttet FHI å sette bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause, etter det kom meldinger om blodpropp og dødsfall etter vaksinering.

Både Italia, Frankrike, Latvia og Litauen gjenopptar bruken av AstraZenecas vaksine, etter Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) anbefalte videre bruk, men Norge fortsetter å pause bruken av AstraZeneca inn til videre.

Til nå er rundt av 450.000 nordmenn vaksinert med første dose, mens i overkant av 250.000 er fullvaksinerte. FHI har varslet at de vil komme med en oppdatering på bruken av AstraZeneca mot slutten av neste uke.

Venter på svar

Overlege Sara Watle i FHI vil ikke overfor TV 2 svare på hvor sannsynlig det er at AstraZeneca-vaksinen blir tatt i bruk igjen i Norge.

– Det er for tidlig å svare på det. Det er viktig å si at AstraZeneca-vaksinen har vist å gi veldig god beskyttelse mot covid-19, og da gjelder det å finne ut om det kan være aktuelt å bruke den i enkelte grupper i samfunnet.

OVERLEGE: Sara Watle i FHI. Foto: Lise Åserud / NTB

– Er det en sannsynlig løsning?

– Jeg vil ikke spekulere i hva vi vil konkluderer med, men det er en del andre europeiske land som tilbyr vaksinen til bare den eldre delen av befolkningen, sier hun.

Basert på de tilfellene som Norge og andre europeiske land foreløpig har sett, mener FHI det er lite sannsynlig at man vil kunne få bivirkninger mer enn 14 dager etter vaksinasjon.

– Men får du alvorlige symptomer etter det, så skal du selvsagt oppsøke lege likevel, sier Watle.