Flere hovedveier stengt på grunn av uvær

E6 over Saltfjellet er tidlig søndag stengt på grunn av uvær. Det samme er E10 Bjørnfjell og E12 Umbukta. I sør er riksvei 7 over Hardangervidda stengt.

For E6 skal det gjøres en ny vurdering klokka 7, mens E10 skal vurderes klokka 10. Sistnevnte er også stengt på svensk side, opplyser Vegtrafikksentralen nord.

På riksvei 7 ble det lørdag innført kolonnekjøring, og senere ble den stengt for personbiler. Søndag morgen er veien stengt for all trafikk.