Ble millionær etter sensasjonelt funn på loppemarked

En uhyre sjelden kinesisk skål fra 1400-tallet dukket plutselig opp på et loppemarked i New Haven, Connecticut i fjor. En ivrig antikk-entusiast fattet umiddelbart interesse, og bladde gladelig opp 35 dollar, drøyt 300 kroner, for skålen.

Det skulle vise seg å være en klok avgjørelse. Skålen, som stammer fra Ming-dynastiet, ble denne måneden solgt for 29.000 ganger innkjøpsprisen ved auksjonshuset Sotheby's i New York.

Sotheby's ønsker ikke å gå ut med identiteten til selgeren, men sier til CNN at vedkommende ikke prutet på loppemarkedet.

Fra 1400-tallet

Kort tid etter å ha kjøpt vasen, sendte selgeren bilder til eksperter ved auksjonshuset. De kunne bekrefte at skålen var av historisk verdi.

– Vi fikk umiddelbart en veldig, veldig god følelse, sier Angela McAteer, ansvarlig for kinesisk kunst ved Sotheby's.

Perioden på starten av 1400-tallet er særlig kjent for sin vakre proselenskunst. Foto: Sotheby's via AP

Nærmere undersøkelser viste at det var snakk om en såkalt lotus-skål, tilhørende Keiser Yongle. Han satt ved makten fra 1403 til 1424, en periode som kjennetegnes for sin særegne og utsøkte porselenskunst.

Da skålen gikk under hammeren tidligere denne måneden, ble den til slutt solgt for over 6,1 millioner kroner.

Et mysterium

Mens ekspertene ved Sotheby's har avdekket en rekke detaljer om skålen, vet de fortsatt ikke hvordan den endte opp på et loppemarked.

– Det er et frustrerende mysterium, sier McAteer.

Kunsteksperten håper det sensasjonelle funnet kan inspirere andre til å følge ekstra godt med neste gang de er på loppemarked.

– Dette er en påminnelse om at verdifulle kunstgjenstander gjemmer seg rett foran øynene våre, og bare venter på å bli oppdaget, avslutter McAteer.