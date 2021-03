Innfører portforbud etter ellevill festing

Portforbudet gjelder fra klokken 20 til 06, og trer i kraft umiddelbart. Myndighetene forteller at tusenvis av festglade studenter har flokket til Miami Beach, hvor de har vandalisert restauranter, sloss i gatene og samlet seg i store folkemengder uten hensyn til smittevernregler.

– Dette er folkemengder på flere tusen. Det er mer enn vi klarer, sier byansvarlig Raul Aguila til Miami Herald.

Ferien fikk en brå slutt for denne gjengen. Foto: Pedro Portal/Miami Herald via AP

De festende studentene får skylden for portforbudet, som vil gjelde for både fastboende og turister i det populære reisemålet South Beach.

Det er foreløpig ikke kjent hvor lenge portforbudet vil vare, men Aguila varsler at det tidligst vil avsluttes 12. april. USA har allerede iverksatt et nasjonalt portforbud ved midnatt, som følge av koronapandemien.

Både fotgjengere eller bilister vil nektes adgang til området fra klokken 20, og alle butikker er pålagt å stenge.

Kraftig advarsel

Kunngjøringen kommer kort tid etter at den velrennomerte baren Clevelander South Beach varslet at de stanser all mat- og alkoholservering frem til 24. mars, som en følge av store gateslagsmål i området. Naborestaurantens bar og stoler ble knust under et av slagsmålene.

Lokale myndigheter forbyr også alkohol på strender, og innfører skjenkestopp klokken 22. Turister i Miami Beach ble også tilsendt en kraftig advarsel via tekstmelding:

– Ferier ansvarlig eller bli arrestert, var myndighetenes klare beskjed.

Turister oppfordres til å feriere ansvarlig. Alternativet er å bli arrestert. Foto: Pedro Portal/Miami Herald via AP

– Spring break i Miami Beach er kanskje en stolt tradisjon, men bare om du har tenkt å følge reglene. Ellers kan du like gjerne bli hjemme og spare deg saksomkostningene, heter det videre i meldingen gjengitt av Associated Press.

Taper stort

Florida er svært avhengige av turistnæringen, som er delstatens fremste inntekstkilde. I 2018 dro Florida inn drøyt 800 milliarder kroner på turisme, og koronapandemien har skapt store utfordringer.

Den republikanske guvernøren Ron DeSantis har forsøkt å støtte bedriftene gjennom milde koronarestriksjoner, og Florida har i motsetning til mange andre delstater ingen påbud om munnbind eller grenser for deltakere på arrangement.