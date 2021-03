Brøt sammen etter motspillerens skade: – Han har skjønt at noe er galt

Brighton - Newcastle 3-0

Kort tid før pause utspilte det seg ubehagelige scener på gressmatten i Brighton. Isaac Hayden gikk i bakken etter et sammenstøt med Yves Bissouma. Newcastle-spilleren ble liggende med store smerter etter at motspilleren hadde falt oppå kneet hans.

Se situasjonen i videovinduet øverst i saken.

Det så ut som Haydens kne fikk en ekkel vridning, og engelskmannen ble liggende lenge på banen for å få behandling før han ble fraktet ut på båre.

Bissouma lot seg også sterkt prege av den uheldige episoden. Brighton-spilleren tok seg til ansiktet og ble trøstet av medspillerne.

TRØST: Danny Welbeck måtte komme med noen trøstende ord til Bissouma.

– Han har skjønt at noe er galt. Han er en fair spiller. Det var selvfølgelig ikke tilsiktet, men han skjønte at det ikke var helt bra, sa TV 2-kommentaor Endre Olav Osnes.

Kommentatoren mener at Bissouma var helt uskyldig.

– Han ramler inn i Isaac Hayden. Det er i hvert fall ikke tilsiktet.

Yves Bissouma skjønte med en gang at Haydens skade ikke var av det gode slaget. Foto: Mike Hewitt

– Hayden vrir kneet. Det lukter langtidsskade. Det kan fort være korsbånd, men vi skal ikke spekulere mer i det. Man ser på bildene at det er snakk om en vridning.

Og det ble en bekmørk kveld for Newcastle på sørkysten. Like etter at Hayden ble byttet ut, fikset Leandro Trossard 1-0. Og i andre omgang scoret vertene to mål til signert Danny Welbeck og Neal Maupay. Dermed tok Brighton en svært viktig seier i bunnkampen.

Resultatet gjør at Brighton nå er på 16. plass med 32 poeng, mens Newcastle ligger på 17. plass med 28 poeng. Det er to poeng mer enn Fulham på plassen bak, men London-klubben har én kamp mer spilt.

Før Haydens skade hadde Newcastle allerede nøkkelspillerne Callum Wilson og Allan Saint-Maximin på skadelisten.