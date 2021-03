Bekreftet: Haaland klarert mot Gibraltar

Det bekrefter elitefotballdirektør i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness til TV 2 i en tekstmelding lørdag kveld.

«Regler kan endre seg, men per nå er situasjonen slik at alle spillerne i troppen er frigitt til alle tre kampene,» skriver hun.

Hun etter å ha vært i kontakt med klubbene lørdag.

Ståle Solbakken gleder seg over nyheten før hans først kamp som landslagstrener.

– Vi er happy og går til tegnebrettet igjen. Det gir oss andre muligheter og variasjoner, skriver han i en tekstmelding til TV 2.

I tillegg til Dortmunds norske superspiss Erling Braut Haaland, vil da dette angå Norges førstekeeper Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Mats Møller Dæhli (Nürnberg) og Julian Ryerson (Union Berlin).

Lørdag scoret Haaland to mål Borussia Dortmunds 2-2-kamp mot Köln.

Endring i karantenereglene

Tidligere lørdag ga Klaveness beskjed til TV 2 om at det var håp om å få med Tysklands-proffene til onsdagens VM-kvalifiseringskamp.

De tyske koronarestriksjonene har gjort at Haaland og resten av de norske landslagsspillerne i Bundesliga og 2. Bundesliga har vært tvilsomme til VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar onsdag.

Men fra søndag er ikke lenger Storbritannia og britiske oversjøiske territorier som Gibraltar regnet som «area of variant of concern», men er nedgradert til «additional risk area». Dermed er ikke lenger Storbritannia på listen over land som automatisk gir innreisekarantene i Tyskland.

Det er denne endringen som nå gjør at Bundesliga-proffene er aktuelle til Ståle Solbakkens første kamp som landslagssjef.

