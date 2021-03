Håndballjentene i vilt OL-drama - ett mål unna sikker OL-plass

Norge 29-24 Romania

Håndballjentene har ikke gått glipp av spill i OL siden 2004, men etter 23-28-tapet mot Montenegro fredag var OL-billetten i fare.

Lørdag kveld måtte Norge slå Romania med flere enn fem mål for å garantere spill i de olympiske lekene i Japan neste år. Med seier med færre enn fem eller færre mål ville Norge være avhengig av resultatet i kampen mellom Montenegro og Romania søndag.

Til pause mot Romania ledet Norge med to mål, 13-11. Med drøye 20 minutter igjen ledet Hergeirssons lag for første gang med de nødvendige seks målene, og mot slutten av kampene vippet Norges ledelse mellom fem og sju mål.

Med 13 sekunder igjen ledet Norge med fem mål. Dermed måtte Hergeirssons lag score i kampens siste angrep for å kapre OL-plassen. Der ble det ikke norsk scoring og kampen endte det 29-24. Nå avgjøres Norges OL-skjebne i kampen mellom Montenegro og Romania søndag.

Katrine Lunde var tydelig skuffet etter kampen da det akkurat ikke gikk.

– Det er veldig surt, for vi kunne jo avgjøre det selv. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er veldig irriterende. Det er veldig kjedelig, alt mulig, sier Katrine Lunde til TV og legger til:

– Man tenker jo, «én redning til, så hadde vi vært der». Det er nok mange som kommer til å sove dårlig i natt.

Marerittscenarioet

Norges OL-skjebne avgjøres i søndagens kamp mellom Montenegro og Romania. Det er kun ett mulig scenario for at Norge ikke skal delta i lekene i Japan.

Kun en femmålsseier til Romania, der de scorer med over 29 mål vil medføre at Norge ikke kommer til OL. For eksempel: 30-25, 31-26, 32-27 osv. Da vil målforskjellen være lik mellom de tre lagene og Norge ryke på antall scorede mål.

– Det er det ene scenarioet som kan slå oss ut. Vi får håpe det ikke blir tilfellet, sier Stine Skogrand til TV 2, som scoret hele tolv mål for Norge lørdag.

Hergeirsson ble spurt om hvilken følelse han satt igjen med etter kampen mot Romania:

– Den er bedre enn den var i går. I dag er den god, men fortsatt ikke sikker. Vi har i alle fall en god mulighet, men vi har avhengig av kampen i morgen og det er ikke en god følelse, sier Hergeirsson til TV Norge etter kampen.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener at Norge burde sikret OL-plassen lørdag.

– Det var en helt annen kamp av Norge i dag enn i går. Det var mye mer trøkk og de var mye bedre defensivt. Men det brennes fremdeles for mange sjanser og fortsatt for mye stress. Vi har sjanser til å vinne kampen med mer enn de fem vi vinner med, og vi burde klart å avgjøre dette selv, synes jeg, Svele.

I de tre siste mesterskapene har Norge vært direkte kvalifisert som enten vinner av EM eller VM, men uten triumf i de to siste mesterskapene måtte Thorir Hergeirssons kvinner i kvalifisering.

Jevn åpning

De norske kvinnene kom tidlig under mot Romania da de rødkledde scoret kampens første to mål. I det som var en jevn førsteomgang tok Norge mer og mer initiativet etter hvert.

Angrepsspillet fløt bedre og bedre på på det meste ledet Norge med tre mål før hvilen, da Marit Røsberg Jacobsen lurte et skudd mellom beina på keeper til 12-9-ledelse.

Rumenerne scoret det to neste, før Stine Bredahl Oftedal ble felt med sekunder igjen. Tominutter, straffemål av Stine Skogrand og 13-11-ledelse til pause.

Norge måtte dermed vinne andreomgangen med fire mål for å sikre OL-billett.

Dette var Norges forutsetninger Med seier med seks mål eller mer er Norge klare for OL.

Med seier med fem er det antall scorede mål som ville avgjøre Norges OL-skjebne.

Med seier med under fem mål er Norge avhengig av resultatet i kampen mellom Montenegro slår Romania lørdag for å kvalifisere seg.

Med uavgjort eller tap er Norges OL-drøm over.

Dramatiske sluttminutter

Etter pause fortsatte Norge å dominere. Etter 38 minutter ledet Hergeirssons kvinner med fem mål da Malin Aune satte inn 17-12 fra kanten. På stillingen 18-13, etter Skogrands syvende scoring for kvelden, tok Romania time-out.

Norge var dermed ett mål unna OL, og de norske gikk opp i en seksmålsledelse like etter time-outen. Skogrand var igjen sikker på straffe, 19-13 til Norge.

På stillingen 23-16 fikk Romania en spiller utvist, men det de røde i undertall som utnyttet perioden best og scoret to. Skogrand scoret til 24-18 med ti minutter igjen og med det resultatet var Norge i OL.

Romania klarte å kutte forspranget til fem. Kampen endte 29-24 og det var akkurat ikke nok for norsk OL-billett lørdag.