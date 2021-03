Norsk geolog er på Island: – Utbruddet kom overraskende

Fredag kveld ble det oppdaget et vulkanutbrudd ved Fagradalsfjall på Reykjanes-halvøya nær Islands hovedstad Reykjavik.

Utbruddet utgjør så langt ingen fare for mennesker.



Den norske geologen Børge Johannees Wigum er på Island. Han sier det er en sjelden hendelse man nå er vitne til.

– Det er nesten 800 år siden det var utbrudd på Reykjanes så nært Reykjavik. Det er spesielt å oppleve det, selv om det er et ganske lite utbrudd.

– Kan det komme aske som kan stanse flytrafikken i Europa?

– Nei, det er lite sannsynlig. Dette er en tynnflytende lava som er helt annerledes enn det som var i 2010 i Eyjafjallajökull. Dette vil stort sett bare flyte utover, med mulighet for litt askenedfall lokalt, sier Wigum.

Lava flyter ut av vulkanen lørdag. Foto: Reuters

Kan pågå lenge

Mange har lurt på om utbruddet kan ramme en av Islands mest populære turistattraksjoner, Den blå lagune. Geologen kommer med beroligende ord til de som vil besøke de varme kildene.

– Slik det ligger an nå, er det ikke fare for det. Det er et lukket utbrudd i en dal, hvor det sakte fylles opp med lava, sier Wigum, som samtidig minner om at man ikke kan vite helt sikkert.

– På sikt kan man ikke utelukke at det åpner seg nye sprekker, og da kan lava flyte ned mot Grindavík-området og Den blå lagune.

Kanskje vil vulkanutbruddet i seg selv bli en ny turistattraksjon. Eksperter har uttalt at utbruddet kan pågå i flere tiår.

– Det er ikke godt å si. På 70-tallet var det utbrudd på Nord-Island, og da varte det i ti år med ni utbrudd totalt. På 1200- og 1300-tallet var det en lang periode med utbrudd. Det kan være at det denne gangen blir mange utbrudd over en lang periode, men det vet vi ikke enda.

Lavaen strømmet ut av bakken natt til lørdag. Foto: Islands kystvakt

– Kom overraskende

Islands hovedflyplass Keflavík er stengt. Wigum tror ikke flyplassen vil være stengt lenge.

– Foreløpig er den midlertidig stengt mens man får oversikt over situasjonen. Dersom utbruddet fortsetter som nå, tror jeg flyplassen vil åpne.

Det har vært flere jordskjelv på Island de siste ukene, og islendingene har gått og ventet på et mulig vulkanutbrudd. Likevel kom utbruddet ved Fagradalsfjall overraskende, sier Wigum.

– Det hadde roet seg veldig de siste dagene, og man trodde at det hele var over. Så kom det et utbrudd i går kveld uten at man merket det på jordskjelvmålerne. Det var et kamera som fanget opp den røde himmelen, og så fikk man bekreftet at det var et utbrudd.

– Oppleves udramatisk

Utbruddet befinner seg om lag 40 kilometer sørvest for hovedstaden.

Natt til lørdag lyste en rødfarget sky opp nattehimmelen, og var synlig flere kilometer unna. Rød lava strømmet ut fra en sprekkdannelse i bakken.

Himmelen lyste opp i rødt. Foto: Halldor Kolbeins / AFP

Et lite fiskeritettsted ligger bare noen kilometer unna, men området der vulkanutbruddet pågår er utbrudd.

– Utbruddet startet på Geldingadalur ved Fagradalsfjall klokken 21.45 i kveld. Utbruddet vurderes som lite, og sprekkdannelsen er rundt 500–700 meter lang. Lavaens størrelse omfatter mindre enn 1 kvadratkilometer, har det islandske meteorologiske instituttet opplyst.

Det norske Forsvaret har F-35-fly utstasjonert på Island, der de vokter islandsk luftrom.

– For oss oppleves dette som udramatisk og vi har det bra. Vi forholder oss til retningslinjer som utstedes av islandske myndigheter, sa Luftforsvarets talsperson Stian Roan til NTB natt til lørdag.

(TV 2 / NTB)