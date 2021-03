Slo nådeløst tilbake: – Dette var et mord!

– Det tviler jeg sterkt på.

Slik svarte Carlsen på spørsmål om han ville klare å motivere seg for kamp om tredjeplassen i helgen.

Men da sjakkgeniet stilte opp lørdag ettermiddag, var han i det lekne hjørnet mot Wesley So – mannen som har slått ham i to finaler tidligere i Champions Chess Tour.

I første parti utspilte Carlsen ham etter alle kunstens regler med hvite brikker. So måtte erkjenne seg slått etter bare 23 spilte trekk.

– Wesley har forlatt åstedet. For det er det dette er. Dette har vært et mord på sjakkbrettet, kommenterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer entusiastisk.

Der motstanderen forlot stolen øyeblikkelig etter tapet, ble Carlsen sittende igjen og gå gjennom eget parti med et lurt glis.

– Magnus Carlsen knuste Wesley på en måte vi ikke har sett Wesley tape på tidligere. I den stillingen amerikaneren ga opp, hadde han kun ett mulig trekk. Magnus smiler fordi han innser at han spilte faktisk et perfekt parti, konstaterte Hammer.

Carlsen gliser bredt når han får høre at partiet ble kalt et mord.

– Det høres ikke urimelig ut det, sier han til TV 2, før han forklarer:

– Det var morsomt å få inn de greiene der. Det var en forberedelse som Peter (sekundanten) hadde sendt meg i dag. Jeg så bare at det var nevnt at det var en variant med springer til h7 som ikke nødvendigvis tapte. Men jeg hadde aldri i verden trodd at jeg skulle få det på brettet. Det var egentlig litt absurd.

I andre parti, med svarte brikker, fikk han remisen han så ut til å være ute etter noen særlig store problemer.

Det tredje partiet endte også med remis. Hammer stusset på hvorfor Carlsen etter hvert tok store sjanser etter å ha valgt en tam åpning, men sjakkeneren bevarte ledelsen i kampen.

I lørdagens siste parti tok So store sjanser i håp om å berge uavgjort totalt. Det straffet seg mot en presis Carlsen, som enkelt klarte å vinne partiet etter 26 trekk.

Carlsen leder nå 1-0 etter dag én av bronsefinalen. Klarer han uavgjort søndag, er tredjeplassen og viktige poeng i tour-sammendraget hans.

PS! Du ser Champions Chess Tour 4 på TV 2 Sport 2 og Sumo. I tillegg kan du følge hvert parti i vårt livesenter.