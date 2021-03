Brøt seg inn hos Johnny Depp – tok en dusj og lagde drinker

Hollywood-villaen til den 57 år gamle skuespilleren, Johnny Depp, har hatt noen ubudne gjester i år.

I Januar ble en kvinne arrestert for mistanke om innbrudd i skuespillerens hjem. Hun skal ha forlatt eiendommen da alarmen gikk av, men politiet fant henne i nærområdet og kunne knytte kvinnen til et annet innbrudd, skriver nettstedet TMZ.

Igjen

Torsdag skal det ha skjedd igjen, men denne gangen var det en mann som tok seg inn i hjemmet til skuespilleren.

Politiet ble oppringt av Depps nabo som så en mann i sin egen bakgård. Da han tok kontakt med mannen, hoppet han over gjerdet og tok seg inn i skuespillerens hjem, skriver TMZ.

Kort tid etter ble politiet oppring igjen, denne gangen av 57-åringens sikkerhetsteam.

Var i dusjen

Da politiet kom fant de en mann som dusjet i ett av badene til Depp inne i Hollywood-villaen.

Mannen nektet å komme ut, så politiet måtte sparke inn døren for å arrestere mannen. Innbruddstyven skal angivelig også ha forsynt seg av 57-åringens barskap og lagd seg en drink.

Den ukjente mannen ble siktet for hærverk etter at politiet måtte ødelegge døren for å komme til han.