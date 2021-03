Haaland scoret to i Dortmund-smell: – Å komme seg til Champions League kan bli tungt

Erling Braut Haaland (20) fortsetter å pøse inn mål for Borussia Dortmund, men de gule og svarte tapte terreng i kampen om Champions League-plass lørdag.

Köln 2-2 Borussia Dortmund

Erling Braut Haaland var som vanlig spydspiss for Borussia Dortmund da de gule og svarte gjestet formsvake Köln i Bundesliga lørdag.

Det endte med to scoringer for den norske landslagsspissen, men kun ett poeng for de gule og svarte i kampen om den viktige fjerdeplassen i Bundesliga, som gir spill i neste sesongs Champions League.

Haaland scoret 2-2-målet på overtid og reddet ett poeng, men verken Dortmund- eller Köln-spillerne virket å være fornøyde med da dommeren blåste i fløyten for full tid. En frustrert Haaland gikk rett i garderoben etter kampslutt.

– Det er to poeng som begge lag hadde trengt desperat, oppsummerte V Sports kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– Kan bli vanskelig å beholde Haaland

Det har vært skrevet mye om fremtiden til den norske målmaskinen og en av faktorene som nevnes er spørsmålet om Borussia Dortmund klarer å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Den tidligere Molde-spissen har scoret ti mål på seks kamper i turneringen så langt denne sesongen, men nå står Dortmunds deltakelse neste sesong for alvor i fare. Lørdagens uavgjortresultat og Eintracht Frankfurts 5-2-seier mot Union Berlin gjør at de gule og svarte ligger fire poeng bak med åtte kamper igjen.

– Å komme seg til en plass i Champions League kan bli tungt utover denne våren uten tre poeng her, sa Sundet like før slutt og la til:

– Det kan bli vanskelig å beholde Haaland om spillet fortsetter og poengene uteblir.

Dortmund møter nettopp Eintracht Frankfurt i neste kamp i Bundesliga.

Slik var kampen

Haaland satte fyr på kampen fra start, for det skulle ikke ta mer enn 166 sekunder jærbuen fant veien til nettmaskene. 20-åringen tok ned en langpasning på elegant vis med venstrefoten før han klinisk satte ballen mellom beina på keeper og i mål fra spiss vinkel.

– Han er kald når han setter den mellom beina på keeper. Det er vanskelig det han finner på der, Haaland, kommenterte Sundet.

Etter den strålende åpningen, ble det imidlertid tyngre utover i kampen for Haalands lag. Etter 32 minutter fikk hjemmelaget i bunnstriden muligheten fra straffemerket etter at VAR ba dommer sjekke en hands på Jude Bellingham i eget felt. Ondrej Duda bredsidet ballen i kassen og det ble 1-1 til pause.

Etter hvilen ble vondt verre da Ismail Jakobs løp fra Thomas Menuier og dundret Köln i ledelsen med 25 minutter igjen.

– Den avslutningen hadde til og med Haaland vært stolt av. Han «dryler» den i mål, beskrev kommentatoren.

Med drøye ti minutter igjen headet Haaland ballen i stolpen, før han skjøt like utenfor tre minutter senere, men det ville seg ikke for Die Borussen. Det var helt til kampens siste minutt, da Haaland skled inn utligningen etter et herlig innlegg fra debutant Ansgar Knauff.

Lewandowski-hat trick

Som om resultatet ikke gjorde vondt nok for Haaland, så stakk Robert Lewandowski ytterligere i fra på toppen av toppscorerlisten i Bundesliga. Polakken scoret hat trick før pause mot Stuttgart i ligalederens 4-0-seier.

SCORET IGJEN: Robert Lewandowski scoret tre for Bayern München lørdag. Foto: Matthias Balk

Lewandowski står nå med 35 ligascoringer, mens Haaland ligger på 21 etter lørdagens fulltreffere.

Den norske spissens scoring lørdag gjør imidlertid at han opprettholdt han statistikken på over ett mål per kamp han har spilt denne sesongen. Scoringen i det 90. minuttet lørdag var hans 33. mål på 31 kamper denne sesongen.

Kanskje til Gibraltar

Onsdag skal Norge spille mot Gibraltar i VM-kvalifiseringen, men på grunn av innreisereglene mellom Tyskland og den britiskkontrollerte øyen, hersker det tvil om jærbuen få spilt i Ståle Solbakkens første kamp som landslagssjef.

Lørdag kom imidlertid beskjeden om at reglene lettes fra søndag av, noe som kan åpne for at Norges Bundesliga-proffer, deriblant Rune Almenning Jarstein og Alexander Sørloth, slipper innreisekarantene.

– Dette betyr at grunnlaget har endret seg totalt og vi har fått noen nye muligheter, skriver Lise Klaveness, elitefotballdirektør i Norges Fotballforbund, i en tekstmelding til TV 2.

