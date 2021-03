Vickhoff Lie kan måtte gjennomgå ny operasjon

– Det går bedre og bedre, og jeg har sluttet på smertestillende, sier stjerneskuddet Kajsa Vickhoff Lie i TV 2s «Vinterstudio».

Men det kan være at Vickhoff Lie må legge seg på operasjonsbordet igjen etter beinbruddet og kneskaden hun pådro seg i det grusomme fallet under super-G i Val di Fassa i begynnelsen av måneden.

– Det kan hende jeg må ta en ny operasjon neste uke fordi det kan være løs beinsplint i foten min. Jeg må egentlig ta det litt som det kommer, men jeg har bra folk rundt meg, vi har det under kontroll og det har gått greit hittil, så jeg håper bare krykkene kan slippes om fire uker, at jeg kan bevege meg litt mer og være mer selvstendig hjemme, sier hun.

22-åringen lar seg ikke stresse om hun må opereres igjen.

– Det er en kikkhullsoperasjon, så for min del går det greit om jeg må være på krykker to dager ekstra, sier Vickhoff Lie.

– Det diggeste er bare at vi finner ut av det, får gjort noe med det med en gang og at vi bare kan fortsette å gjøre de små oppgavene, så jeg ikke mister hele muskelen, sier hun muntert.

Vickhoff Lie får selskap på vei tilbake fra skrekkskaden.

– Jeg vet at det er et godt program, og det er kult at jeg fikk «joine» knegruppen til Lucas (Braathen), Atle (Lie McGrath), Adrian (Smitseth Sejersted) og noen fra andre idretter, så det er kule tider på Olympiatoppen fremover. Det er spennende med en så stor skade også, for forhåpentligvis ser jeg mer progresjon for hver dag som går, sier hun.

– Jeg fikk et brudd nede i leggbeinet, men også et kompresjonsbrudd med meniskskade, så siden menisk er en del av kneet, fikk jeg lov til å være en del av knegruppen. Det var ikke jubel, men det er i hvert fall et lysglimt i «rehab»-perioden, sier Kajsa Vickhoff Lie.

Bærum-alpinisten har fått sitt definitive gjennombrudd i alpinsirkuset denne sesongen med andreplassen i Garmisch-Partenkirchen som bestenoteringen.