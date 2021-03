25 nye smittede på Askøy: – Hold deg hjemme

Fredag kunngjorde Askøy kommune at de står i en alvorlig situasjon, og at de derfor innfører strengere smittevernregler.

Lørdag ettermiddag opplyser kommunen at det er registrert 25 nye koronasmittede personer, samtidig som kommunen også venter enda flere positive prøvesvar.

– Vi har allerede innført strenge tiltak for våre innbyggere. Vi er i en alvorlig situasjon, og jeg vil be alle begrense sosial omgang, sier ordfører Siv Høgtun.

– Møt færrest mulig

Kommunen oppfordrer folk til å holde seg hjemme.

– Viruset sprer seg raskt, raskere enn virusvarianten vi er kjent med fra før. Hvordan hver og en av oss opptrer i helgen og de kommende ukene, vil være avgjørende, sier Høgtun.

Hun sier hovedregelen for kommunens innbyggere er å møte færrest mulig.

– Tenk gjennom: Må du på butikken? Kan middagsbesøket utsettes? Jeg vet at dette er vanskelig for mange, men det er fortsatt mulig å møte andre utendørs, til tur, om man holde avstand, sier ordføreren.

Strenge tiltak

Kommunen har innført forskrift som varer frem til 7. april, med følgende tiltak:

§ 2. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

2.individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år.

2.rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3.annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c. Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

d. Museer.

e. Konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 3. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Arrangement (jf. covid-19-forskriften § 13) og private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler kan gjennomføres innendørs med inntil 10 personer. Private sammenkomster utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 20 personer. Arrangementer utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 50 personer.

Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

§ 4. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Stevner, kamper og turneringer er ikke tillatt. Forbudet gjelder også barn og unge under 20 år.

§ 6. Plikt til å bruke munnbind

I det offentlige rom, der en ikke kan holde en meters avstand skal en bruke munnbind. Dette gjelder i butikker, i fellesarealer på kjøpesenter, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten gjelder ikke for barn og unge mellom 12–20 år når de deltar på organisert aktivitet