Endelig i gang på feltet: Dette er detaljene i Solbakkens Norge-forberedelser

Lørdag kunne Ståle Solbakken endelig gå ut på treningsfeltet til sin første økt som norsk landslagssjef.



Riktignok ikke med en fulltallig tropp, men gjengen som lørdag entret Marbella Football Center vitner likevel om en ambisiøs gjeng som har lyst å gjøre det de kan for å ta Norge til et etterlenget VM-sluttspill.

– Det er en bra «go» i gruppa. Allerede er det mange som har kontaktet meg utenom avtalte tider for å få et best mulig forsprang. De ser jo at tida er knapp. Det vitner om en ambisiøs gjeng, sier Ståle Solbakken.

Normalt sett ville en landslagssamling startet mandag, men gitt omstendighetene har Solbakken & Co. oppfordret spillerne som kan om å allerede være på plass i Spania.

Onsdag neste uke venter første utfordring borte mot Gibraltar.

– Det er godt å være på plass, men jeg venter jo fortsatt på en del spillere. Vi får litt dårlig tid foran de første kampene. Det betyr at vi må benytte tida godt og være flinke med alt som har å gjøre med planlegging, taktikk og restitusjon, forteller han.

– Hva blir spesielt viktig med slike omstendigheter?

– Prioritering. Vi må være knallhard på prioriteringen, på hva vi vil se og den slags. Spesielt når vi ikke kjenner spillerne så godt vi som er i trenerteamet, sier Solbakken.

Har allerede hatt fellesmøter

Selv om det utad kanskje har vært Qatar-spørsmålet som har stjålet mest oppmerksomhet, er det opplagt at Ståle Solbakken og hans nye trenerteam har brukt mye tid på å forberede det sportslige.

Han har naturligvis ikke fått reist og besøkt spillerne, men til TV 2 forteller han at han allerede har gjennomført en til to individuelle samtaler med spillerne.

PÅ PLASS: Stefan Strandberg og Stian Gregersen er blant spillerne på plass i Marbella. Her med Brede Hangeland og Ståle Solbakken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

At landslagstroppen ble tatt ut allerede 12. mars, var også helt bevisst.

– Vi tok ut troppen tre-fire dager tidligere enn normalt nettopp for å kunne ha et Teams-møte med hver enkelt lagdel. Der gikk jeg gjennom ulike scenarioer, hva vi ser for oss kan komme, formasjonsvalg og den slags slik at spillerne ikke møter helt på scratch, sier Solbakken.

Likevel er det mye som skal inn til spillerne på kort tid. Mandag ankommer en del av de største stjernene som har kamper i helga. Nå har Solbakken lagt opp til ei ekstra økt mandag kveld for å terpe detaljer.

– Mandag formiddag vil vi ha en litt mer fartsfylt økt med spillerne er her, så kommer det vel ti spillere til i løpet av mandagen. Da vil vi ha ei veldig rolig økt mandag kveld. Så blir det nok litt mer speed igjen tirsdag, der vi forhåpentligvis kan spikre de siste detaljene, sier han.

I det siste har han levd i uvisse om flere spillere får være med, blant annet har det vært usikkerhet knyttet rundt Erling Braut Haaland og Gibraltar-kampen. Lørdag kom imidlertid den gode nyheten om at Haaland er klarert.

– Vi er happy og går til tegnebrettet igjen. Det gir oss andre muligheter og variasjoner, sier Solbakken.



Så mye fotball har han sett

Uansett har Solbakken bygget seg opp en bank av informasjon i løpet av den siste tiden. Godstolen foran TV-skjermen har i alle fall blitt flittig brukt.

– Du kan sikkert ta meg på mye, men ikke alt fra ungarsk liga til fransk 2. divisjon. Jeg har sett alt og har god kunnskap om spillernes ve og vel, sier Solbakken.

– Hvor mye har du egentlig sett?

– De siste tre-fire ukene har det vært voldsomt. Jeg tror ikke jeg skal telle opp engang. Men noen ganger ser jeg hele kampen, mens andre ganger tar jeg ut spillernes involveringer. Men at jeg har sett tre kamper om dagen i ganske lang tid, det har jeg nok, sier Solbakken.

PÅ PLASS: Med munnbind og tre meters avstand stilte Ståle Solbakken til intervju med TV 2 etter landslagets første treningsøkt. Nå overlates ingenting til tilfeldighetene, verken sportslig eller utenomsportslig. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Som FC København-sjef var han både trener og sportssjef.

– Dette blir jo en helt annen måte å jobbe på, men det er kanskje derfor jeg synes dette var en fin anledning og en spennende utfordring. Det er noe jeg gleder meg til, sier Solbakken.

– Vi må ha lengre gode perioder

Norge har ikke vært i et sluttspill siden EM i år 2000. Nå er Ståle Solbakken for alvor i gang med jobben med å gi det norske folk et etterlengtet sluttspill igjen.

Solbakken er klar på hva som først og fremst kreves av det norske landslaget om det skal skje.

– Vi må ha lengre gode perioder og være mer stabile enn det som har vært. Og så må vi bli bedre defensivt, spesielt må vi bli flinkere til å forsvare oss defensivt mot de aller beste, sier Solbakken.

Han vet likevel at han råder over en tropp som blant annet har Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i stallen. Solbakken er klar på at framtiden er spennende.

– Jeg har forventninger til at de yngre blir bedre og bedre. Og det tror jeg de selv forventer også, sier han.