– Når en har buksa nede, må en heise den opp igjen

23-28-tapet for Montenegro gjør jobben vanskelig for Thorir Hergeirsson og håndballjentene foran kampen mot Romania lørdag kveld.

Når det går riktig galt i en kamp er det ofte at man bruker bilde om å bli kledd nakne.

Og landslagssjef Thorir Hergeirsson var inne på det da han snakket med mediene om hva som skal til i dag for at Håndballjentene skal redde OL-plassen.

– Det handler om å finne vårt DNA. Det viktigste for oss er å finne tilbake til oss selv. Det å kunne stå etter kampen og kjenne at det er VI. At vi står samlet, er mer besluttsomme, har det norske forsvaret og kontringsspillet, og at vi tar duellene med målvakt bedre, sier landslagssjefen lørdag formiddag.

– Uvanlig til oss å være

Fredag kveld var det umulig å kjenne igjen laget som tok EM-gull for bare tre måneder siden.

– Det er sjelden jeg har sett oss så langt fra hverandre og mye i sin egen boble hver og en. Vi stod med «himla» lange avstander i 45 minutter, og det er uvanlig til oss å være. Vi var tenkende og saktegående både i forsvar og i framoverspillet spesielt, oppsummerer Hergeirsson og legger til:

– Jeg trodde vi hadde fikset det i det siste kvarteret i første omgang, men vi glapp igjen i andre omgang og klarte aldri å komme helt der vi pleier å være.

Seksmålsseier redder OL-plassen

Etter tapet med fem mål mot Montenegro må kampen mot Romania helst vinnes med flere mål enn man tapte med.

Med seier med seks mål eller mer blir Norge ett av de to lagene som får OL-plass. Seier med fem mål gir nye regnestykker.

Med seier med fire mål eller færre er laget avhengig av resultatet i den siste kampen i kvalifiseringen mellom Montenegro og Romania på søndag.

– Vi har kun fokus kun på å finne tilbake til vårt spill, og da vet vi at vi har mulighet til å slå Romania. Faller ting på plass, kan det til slutt bli mulig å slå dem nok til å komme med positiv målforskjell, sier Hergeirsson.

Laget har hatt kort tid på seg til å finne tilbake til seg selv. Derfor har det viktigste vært å lete etter muligheter, ikke etter feil forklarer landslagssjefen.

– Når en har buksa nede må en heise den opp igjen, både vi på benken og de som er på banen. Alle må ta ansvar for bidrag inn i fellesskapet, sier Hergeirsson og fortsetter:

– Det er en god del jobb som må gjøres individuelt, men som lag må vi fokusere på det som var bra i går. Vi er enige om at det var mange bra utspill til kant, og godt forsvar/målvakt siste drøye kvarteret av første omgang.

– Hva var det som gjorde at vi var der? Det handler om å finne én ting som hver enkelt med hånden på hjertet kan gjøre bedre og som ikke trenger masse tid og trening. Én aksjon gjort annerledes som kan gi mål eller hindre mål. Det er bedre at vi finner det enn å fokusere på alt som gikk galt. Og får vi til det kan det utgjøre mange mål, mener Hergeirsson.

Håndballjentene har ikke bommet på OL-spill siden 2004. I de tre siste mesterskapene har Norge vært direkte kvalifisert som enten vinner av EM eller VM.

Men i EM 2018 og VM 2019 havnet Norge utenfor pallen og ble ikke direkte kvalifisert. Dermed er de nå i sin første OL-kvalifisering i dagens format.