Karrierebeste av Lysdahl

Slalåmkjører Kristin Lysdahl (24) hadde pallplass i sikte, men havnet like utenfor. Likevel ble det karrierebeste i verdenscupavslutningen i Sveits.

Katharina Liensberger vant suverent 1,24 sekunder foran Mikaela Shiffrin. Michelle Gisin tok tredjeplassen, kun fire hundredeler foran Lysdahl, som lå på andreplass etter første omgang.

– Jeg hadde helt glemt at det var karrierebeste. Man blir litt blendet av å være så nær, sier Lysdahl til TV 2.

24-åringen viste tydelig en skuffelse etter målgang da hun forsto at pallplassen glapp.

– Det er litt bittert, men samtidig viser jeg at jeg er tett på. Det må jeg ta med meg og bruke som motivasjon, for det er ikke langt opp til toppen. Det er veldig motiverende. Normalt har de beste jentene vært mye bedre enn oss andre, så det bygger selvtillit for neste sesong å være så nærme, sier Lysdahl.

Tidligere hadde Asker-kjøreren en femteplass som karrierebeste før lørdagens renn. Denne sesongen hadde Lysdahl to sjuendeplasser i verdenscupen og sjuendeplass i VM som beste plasseringer.

Kristina Riis-Johannessen, som ble nummer sju i Åre forrige helg, var 2,73 sekunder bak teten etter første omgang på tiendeplass. Hun fikk det ikke til i finaleomgangen og havnet til slutt på 18. plass.

Petra Vlhová trengte kun å komme innenfor topp 15 for å sikre seg seieren i verdenscupen sammenlagt. Det klarte hun greit da hun kjørte ned til sjetteplass. Hun vant foran Lara Gut-Behrami, som ikke fikk mulighet til å ta igjen Vlhova ettersom utfor- og super-G-rennene ble avlyst i Lenzerheide.

Verdenscupen avsluttes søndag i Lenzerheide med storslalåm for kvinner og slalåm for menn.

