– Det er en praksis jeg ikke forstår noen ting av, sier ordfører i Vestby, Tom Anders Ludvigsen.

Han er opprørt over at de strenge tiltakene innbyggerne i kommunen lever etter potensielt kan være forgjeves, dersom importsmitte spres fra tilreisende.

– Når innbyggerne våre innretter seg kan vi ikke ha det sånn at de som reiser inn til landet er de som tar med seg og sprer smitte, sier Ludvigsen.

For kort tid siden hadde en person landet på Gardermoen etter å ha kommet fra et høyrisikoland. Vedkommende testet seg og fikk beskjed om at det ville kunne ta et par timer å få svar. Dermed dro han hjemover.

Etter kort tid ble personen oppringt med beskjed om at testen var positiv.

Da satt vedkommende på toget. Senere viste det seg også at det var den brasilianske varianten. Mannen var på vei til Vestby.

– Har kontroll

Torsdag ble politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt intervjuet på TV 2 Nyhetskanalen om innreisekontrollen på Gardermoen.

– Vi har et regime som gjør at vi forsøker å ha vårt regelverk så lite inngripende som mulig. Vi jobber med rutinene våre hele tiden og forbedrer dem, men vi ønsker at politiets synlighet og tilstedeværelse skal være så begrenset som mulig, sier Øystese.

Hun forsikrer om at politiet har kontroll på Gardermoen.

– Vi har kontroll på lufthavnen og de som skal testes blir testet, og de får ikke forlate lufthavnen før det er gjort. Så har vi noen tiltak som er synlige, og så er det noen tiltak som ikke er fullt så synlige, sier Øystese.

Etterlyser bedre kontroll

– Man blir ikke betrygget av å høre om disse opplevelsene, selv om politiet kanskje har bedre kontroll enn en får inntrykk av, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Han viser til at det har vært en rekke historier om dårlig innreisekontroll og sitter igjen med følelsen av at håndteringen av regelverket har vært slepphendt.

IKKE NOK KONTROLL: Tuva Moflag (Ap) mener det er for dårlig kommunikasjon rundt innreisekontrollen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Også stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet mener innreisekontrollen på Gardermoen framstår tilfeldig.

– Jeg synes det virker som om det ikke er så god kontroll som det er blitt kommunisert. Dette har vi etterlyst hele veien, siden landet åpnet opp igjen for utenlandsreiser i fjor sommer, sier Moflag.

Hun peker også på at folk får dra fra Gardermoen før resultatet av testen er klart. Sist uke ble det kjent at en person, som testet positivt på det brasilianske muterte viruset, fikk svaret sittende på kollektivtransport på vei hjem.