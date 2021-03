Barn til sykehus etter brann i Namsos

En mindreårig person er kjørt til sykehus for en sjekk etter å ha pustet inn røyk.

Politiet meldte lørdag om en brann i Namsos. Det skal ikke ha vært åpne flammer, men mye røyk på stedet.

Det er ikke fare for spredning, og ingen er savnet. En mindreårig ble kjørt til sykehus for sjekk etter å ha pustet inn røyk.

Også i Nardo i Trondheim er en person lettere brannskadet etter at en enebolig stod i full fyr lørdag. Politiet melder på Twitter at alle skal være ute av huset, og heller ikke her er noen savnet.