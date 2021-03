Verdensdagen for Downs syndrom: – Det er veldig viktig

21. mars er det den internasjonale dagen for Downs syndrom.

Mange tusen nordmenn går med ulike sokker for å vise sin støtte til de som har et kromosom ekstra. Søndag er det den internasjonale dagen for Downs syndrom. Så ta på deg rockesokkene!

I «Senkveld med Helene og Stian» er skuespiller, Svein Andre Hofsø (42) gjest i studio. Han er født med Downs syndrom og forteller at markeringen er viktig.

Detektiv Downs

I filmen «Detektiv Downs» hadde Hofsø rollen som privatdetektiven Robert Bogerud. Han spilte mot blant andre Sven Nordin.

– Det var veldig stort. Det var som en morgenfugl som kvitret. Jeg er den eneste med Downs syndrom som har fått en hovedrolle i en spillefilm, sier Hofsø i et intervju med NRK.

I Senkveld-sofaen forteller han at han ikke tenker over at han er født med et kromosom ekstra.

– Etter at jeg ble skuespiller, så tenker jeg ikke på at jeg har Downs syndrom, selv om jeg vet at jeg har det, sier han.

– Her er vi

Hofsø forklarer at det er viktig å bli sett og at en slik markering gjør nettopp dette.

– Det er veldig viktig. For jeg har selv Downs syndrom, og det er viktig at vi viser at finnes vi også, sier han og fortsetter:

– Her er vi!

HER ER VI: Svein Andre Hofsø mener det er viktig med en markering for mennesker med Downs syndrom. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

71 grader nord-aktuelle Victor Sotberg er også gjest i Senkveld-studio. Han er enig i Hofsøs uttalelser.

– Jeg syns det er en kjempefin markering hvor vi kan feire at vi alle sammen er forskjellig og ikke minst det å gi informasjon til de som ikke kan så mye om det, sier han.