Erna Solberg i e-post: – Unnskyld

«Da flere enn ti ble værende i vår leilighet, burde jeg, ikke bare som privatpersonen Erna, men særlig som statsminister i Norge, ha grepet inn. Det gjorde jeg ikke, og det beklager jeg sterkt».

Det skriver Erna Solberg i en e-post, som innledes med «Hei kjære Høyre-venner».

Statsministren skriver at hun er oppriktig lei seg for situasjonen partiet er satt i, som følge av at hun i vinterferien brøt smittevernreglene da hun og 13 andre familiemedlemmer samlet seg og spiste sushi i en leilighet på Geilo.

Resten av familien spiste også sammen på restaurant, som brøt med smittevernreglene på tidspunktet.

Avslutningsvis i e-posten skriver Solberg at hun vil bruke hendelsen som motivasjon til å jobbe enda hardere for partiet fremover, og at hun ønsker å beklage til Høyre-medlemmene.