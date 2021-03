Dobbelt norsk – opptur for Røiseland

Med fullt hus på de to første skytingene tok Marte Olsbu Røiseland over ledelsen på lørdagens jaktstart. På tredje skyting ble det to bom, men Røiseland ledet likevel med 51 sekunder ned til franske Julia Simon.

På siste stående skyting var det krevende vindforhold, og det ble to nye bom på Røiseland. Men hun skjøt raskt, og fikk en luke til Tiril Eckhoff som kun fikk én bom på siste skyting.

Ved 8,8 kilometer ledet Røiseland med 22,7 sekunder ned til Eckhoff.

Røiseland vant jaktstarten med god margin med 29,3 sekunder foran Eckhoff og tok sin niende verdenscupseier, sin tredje for sesongen. Hanna Sola fra Hviterussland tok tredjeplassen.

– Det er gøy at seiersrekken er over, gjør meg ikke noe at Marte får den. Hun har stått på i hele år og har hatt veldig mye stang ut, så jeg unner henne det, sier Eckhoff til NRK.

Røiseland har havnet i skyggen av Tiril Eckhoff utover denne sesongen, men lørdag ble det en stor opptur med seier på jaktstarten - hennes første individuelle verdenscupseier i 2021.

– Dette har jeg ventet så lenge på, 2021 har vært litt stang ut. Det har gått et par måneder, og jeg har savnet det skikkelig. Når det tar så lang tid, så smaker det ekstra godt, sier Røiseland til NRK.

– Hun (Eckhoff) har vunnet altfor mye i år, så det var på tide, sier vinneren og ler.

Dermed fikk hun sin revansje etter et skuffende VM, og Røiseland jublet inn i kamera etter målgang.

Emilie Ågheim Kalkenberg imponerte med kun to bom totalt, noe som holdt til en femteplass.

Karoline Knotten ble nummer 13, Ingrid Landmark Tandrevold nummer 23 og Karoline Erdal 39.