Politiet anmelder religiøs forsamling i blodrød by

Lørdag anmeldte politiet flere personer etter å ha kommet over en religiøs forsamling i Sarpsborg. Smittesituasjonen i byen betegnes som alvorlig, alle arrangement er derfor forbudt.

Tirsdag denne uken ble det innført svært strenge smitteverntiltak i Sarpsborg, etter kraftig økende smitte i byen.

Lørdag ble det registrert 75 nye smittetilfeller.

Alle butikker og varehus er stengt og det er forbud mot alle arrangementer utenfor hjemmet, både inne og ute.

Lørdag ettermiddag kom politiet likevel over et religiøst forsamlingslokale i Sarpsborg sentrum, med for mange deltakere.

Politiet opplyser at det opprettes anmeldelse for brudd på covid-forskriften.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje sier til TV 2 at alle arrangementer nå er forbudt og han forventer derfor at politiet reagerer på slike forskriftsbrudd deretter.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i Sarpsborg sier at det muterte viruset har overtatt.

– Det muterte viruset er mye mer smittsomt, og vi ser mange tilfeller på at én smittet person fører til at nær sagt alle han eller hun omgås mye med, også blir smittet, sier Bergman.

Kommunens kriseledelse vurderer nå situasjonen fortløpende og sier det kan bli behov for enda strengere tiltak.

– Vi forventer at smittetallene kommer til å stige de neste dagene, men vi håper å se konsekvenser av de strenge tiltakene uti neste uke, sier ordføreren.