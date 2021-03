Eli Hagen møtte prins Charles: – Jeg holdt på å slå han ned

Sofa-aktuelle Carl Ivar Hagen (76) og Eli Hagen (73) har vært store norske profiler i mange tiår. Med mye oppmerksomhet i media og kontroversiell politikk, kommer også kritikk.

Eli Hagen har stått ved ektemannens side igjennom tykt og tynt. Hun kjente ikke igjen mannen sin i kritikken som kom.

– For å si det sånn, da jeg leste om han så distanserte jeg meg fra det og tenkte: «Dette er ikke den mannen jeg kjenner.» sier hun og forklarer videre at de fokuserer på de gode tingene.

– Vi har begge den evnen til å glemme det vonde og huske det gode, sier hun.

Ville slå ned prins Charles

73-åringen forteller at de har opplevd mye gøy sammen. Blant annet da de møtte Bill Clinton og prins Charles, hvor hun mislikte sistnevnte fryktelig mye.

– Det var like før jeg slo han ned i Trondheim, forklarer hun og fortsetter:

– Han stod ved siden av meg og snudde rundt på en signet ring og kjedet vettet av seg. Da så Carl at jeg ville slå han ned, så da tok han meg bort derfra, ler hun.

En som derimot overrasket på en positiv måte var den tidligere presidenten, Bill Clinton.

– Han likte jeg ikke fra før, på grunn av alt tullet med Monica Lewinsky. Da jeg møtte han og da han så meg i øynene så ble jeg helt paff, nå skjønner jeg hvorfor damer liker han, sier hun humoristisk.

– Jeg var sjalu

Eli Hagen forteller at hun passet godt på ektemannen sin i sine yngre dager. En flott profilert mann, det kunne by på uheldige situasjoner.

– Jeg åpnet alle brevene hans, han fikk masse kjærlighetsbrev. Det var ikke hyggelig. Jeg kastet alle sammen i søpla, sier hun og fortsetter:

Jeg tenkte: «Hva skal han med lille meg, her har han hundrevis av andre tilbud.» Jeg visste ikke hva sjalusi var før jeg møtte han.

Den tidligere Frp-lederen forklarer at det var mange reisedøgn da han var aktiv politiker.

– Vi gjorde det vi kunne for at jeg skulle slippe å komme i en situasjon hvor hun ikke var til stede. Da jeg var ute å reiste, så var hun alltid med, sier han og forteller videre:

– Det kunne være en fest med noen drinker, og da kunne det kommet en søt, hyggelig dame som la an på meg omtrent. Som noen kanskje ville gjort, for jeg var en kjekk kar.

Han sier videre at det kunne vært vanskelig å si nei, hvis et slikt scenario oppstod.

– For å unngå å komme i en slik situasjon, så var hun alltid med. Det var veldig lurt.

– Da jeg var med så holdt han seg i skinnet, skyter hun inn.

– Vi pleide å si at vi kun danser med hverandre: «Beklager, jeg danser kun med min kone.» fortsetter han.

Aper i bur

I noen år bodde ekteparet i et flott hus på Nøtterøy i Tønsberg. De hadde også en leilighet i Oslo, men tilbragte helgene i Tønsberg, noe Eli Hagen mislikte sterkt.

– Jeg gruet meg sånn, for vi ble litt aper i bur. Det kom folk kjørende opp på plassen vår og gikk rundt og så seg rundt, sier hun.

– De skulle se hvordan Carl og Eli bodde, skyter politikeren inn.

Både Eli og Carl hadde barn fra tidligere ekteskap da de traff hverandre, og Eli tror grunnen for at de har et så godt ekteskap er fordi de ikke vil gå igjennom en skilsmisse til.

– Ingen skal fortelle meg at det finnes lykkelige skilsmisser. Så da jobber du gjerne litt mer med forholdet, selv om du av og til kan være rasende på vedkommende så jobber du mer for holde det sammen altså, avslutter hun.